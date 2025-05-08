Karatay Belediyesi, Vatandaşlarla Buluşarak Hizmetleri Anlattı - Son Dakika
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Politika

Karatay Belediyesi, Vatandaşlarla Buluşarak Hizmetleri Anlattı

Karatay Belediyesi, Vatandaşlarla Buluşarak Hizmetleri Anlattı

Konya'nın Karatay ilçesinde Belediye Başkanı Hasan Kılca, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programında mahalle sakinleriyle bir araya gelerek yapılan hizmetler ve projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Kılca, ilçedeki altyapı çalışmaları, park ve sosyal tesis yatırımları ile kentsel dönüşüm projelerini anlattı.

08.05.2025 15:13  Güncelleme: 15:16
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Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Celalettin Karatay Parkı'nda gerçekleşen buluşmada Başkan Kılca, Mengene, Sarıyakup ve Aziziye Mahalle sakinlerinin sorularını yanıtladı; yapılan hizmetler ve projeler hakkında bilgi verdi.

AK Parti Genel Merkezi'nin "Milletle Bütünleşen Belediyecilik" anlayışıyla Türkiye genelinde düzenlediği programların Karatay'daki beşinci etabı, Celalettin Karatay Parkı'nda gerçekleştirildi. Programa; AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, ilçe yönetimi, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Başkanı Hasan Kılca, programda ilçede bugüne kadar gerçekleştirilen yatırımları ve gelecek hedeflerini detaylı şekilde paylaştı. Vatandaşlar da taleplerini ve önerilerini doğrudan Başkan Kılca'ya iletti.

"Mahallelerimizin çehresini değiştirdik"

Başkan Kılca, program kapsamında yaptığı konuşmada Karatay'da belediyecilik hizmetlerinin emin ellerde olduğunu vurguladı. Yıllardır ilçeye değer katan projelerle Karatay'ın her geçen gün daha yaşanabilir bir hale geldiğini belirten Başkan Kılca, tamamlanan ve devam eden çalışmaları vatandaşlarla paylaştı. Göreve geldiklerinde henüz açılmamış olan Celalettin Karatay Caddesi'nin, bölgeye prestij kazandıran önemli bir yaşam aksı haline geldiğini ifade eden Kılca; park, yeşil alan ve sosyal tesis yatırımlarıyla mahallelerin çehresini değiştirdiklerini söyledi.

"Hızlı çözümler üretiyoruz"

Altı yıldır muhtarlarla düzenli toplantılar gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Kılca, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hızlı çözümler ürettiklerini belirtti. Kentsel dönüşüm konusunda da Karatay'ın örnek bir ilçe haline geldiğini dile getiren Kılca, "Akçeşme Mahallesi'nin büyük bölümünü kamulaştırdık. Bu bölgelerde yeni bir yapılaşma sürecine giriyoruz. Ayrıca Aziziye Mahallesi'nde, Mevlana Müzesinin arkasında büyük dönüşüm projemiz hızla devam ediyor" dedi.

"Altyapı çalışmalarımızın maliyetini düşürdük"

Karatay Belediyesi'nin altyapı yatırımlarına da değinen Başkan Kılca, parke fabrikası ve asfalt plenti ile altyapı çalışmalarının maliyetlerini en aza indirdiklerini aktararak; ilçenin dört bir yanında aralıksız yol çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Dar gelirli vatandaşlara destek olmak amacıyla Karatay Halk Ekmek büfelerinin hizmet verdiğini, ay sonunda ise yenilenen ekmek fabrikasının faaliyete geçeceğini duyurdu.

Çevre düzenlemeleri ve yeni parklarla Karatay'ın çehresini değiştirdiklerini dile getiren Başkan Kılca, "Türkiye'nin en büyük lavanta bahçelerinden biri Karatay'da yer alıyor. 190 farklı gül çeşidinin bulunduğu Gül Parkı da büyük ilgi görüyor. Bu alanlar hem görsel bir güzellik sunuyor hem de turizm ve ekonomik değer sağlıyor" dedi.

"Tarihi mirasa sahip çıktık"

Tarihi mirasa da sahip çıktıklarını vurgulayan Başkan Kılca, Konya'nın tarihi değerlerinden biri olan 800 yıllık Obruk Kervansarayı'nı kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından müze otel olarak yeniden hizmete açtıklarını hatırlattı. Kılca; kervansaraya gelen tur otobüslerinin yoğunluğunun, bu mirasa duyulan ilginin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

"Tüm çalışmalarımız hemşehrilerimizin mutluluğu için"

Karatay'ın sanayi alanında büyüdüğünü belirten Başkan Kılca, sanayicilere ve esnafa destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Yeşil alan miktarını artırmak için park ve ağaçlandırma çalışmalarının sürdüğünü de aktaran Kılca, tüm hizmetlerin vatandaşların huzurlu, güvenli ve konforlu bir yaşam sürmesi için yapıldığını vurguladı. Konuşmasının sonunda emeği geçen ekip arkadaşlarına, meclis üyelerine, teşkilat mensuplarına, muhtarlara ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci'ye teşekkür eden Başkan Kılca, "Hemşehrilerimizin gönlü rahat olsun; Karatay emin ellerde" dedi.

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci ise programın yalnızca bir buluşma değil, aynı zamanda belediye hizmetlerinin genel değerlendirmesini yapmak ve vatandaşların önerilerini dinlemek için düzenlendiğini belirtti. Demirci, "Bizim belediye başkanlarımız kendileri için değil, ilçesi için çalışan insanlar. Bugüne kadar yapılan hizmetlerin şahidiyiz. Karatay artık bir marka şehir haline geldi. Bu başarıda belediye başkanımızın ve ekibinin emeği büyüktür. Hepsine teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Karatay Belediyesi, Vatandaşlarla Buluşarak Hizmetleri Anlattı - Son Dakika

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