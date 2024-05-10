Karatay Belediyesi Yolları Güvenli ve Konforlu Hale Getiriyor - Son Dakika
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Politika

Karatay Belediyesi Yolları Güvenli ve Konforlu Hale Getiriyor

Karatay Belediyesi Yolları Güvenli ve Konforlu Hale Getiriyor

Konya'nın Karatay İlçe Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmeleri için asfalt çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin birçok yerinde yol yapım, asfaltlama, onarım ve bakım çalışmaları yapıyor. Hilal Caddesi'nde yapılan asfalt serimi çalışmasıyla bölge daha konforlu ve güvenli hale getirildi.

10.05.2024 13:51  Güncelleme: 13:54
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Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmeleri amacıyla asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi veya merkeze en uzak mahalle ayrımı yapmaksızın vatandaşların güvenliği ve konforlu ulaşımı için ilçenin birçok yerinde yol yapım, asfaltlama, onarım ve bakım çalışmaları yapıyor. Ekipler, bu çerçevede Hilal Caddesi'nde asfalt serimi çalışmalarını tamamladı. Yapılan yenileme çalışmasıyla Ahmet Hamdi Göğüş Caddesi ile Adana Çevre Yolu arasında bulunan bölüm daha konforlu ve güvenli hale geldi.

"Hemşehrilerimizin rahatını önemsiyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay'ın tamamında yoğun bir altyapı çalışması yürüttüklerini belirterek, hedeflerinin vatandaşın rahatı ve mutluluğu olduğunun belirtti. Başkan Kılca, "Hemşehrilerimizin gidecekleri yerlere rahatça ulaşmasını önemsiyoruz. Bu çerçevede de ekiplerimiz, bugüne kadar olduğu gibi yeni dönemde de 7 gün 24 saat sahada çalışarak planlaması tamamlanan altyapı yatırımlarımızı büyük bir titizlikle vatandaşın hizmetine sunuyor. Bu çerçevede ekiplerimiz, Hacıyusufmescit Mahallesi Hilal Caddesi'nde çalışma yaptılar. Karatay'ımızın yol standartlarını en üst seviyeye çıkarmak için yol yenileme ve yapım planlamalarımızı büyük bir gayretle sürdürüyoruz. Hedefimiz, Karatay'ımızın yol standardını daha da yükseltecek bu çalışmalarımızla hemşehrilerimizin daha güvenli ve daha konforlu bir yaşam sürmesine katkı sunmak. Hava şartları el verdiği sürece vatandaşlarımızın konforu için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu vesileyle, büyük bir özveriyle ara vermeden çalışan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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