Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama

04.02.2026 11:47
Kardeşi Ali Kaya'nın uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmasının ardından Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. İmamoğlu, "Ailemin üzerinden elinizi çekin! Büyük bir sabır ve sorumlulukla, yaşananların "aileler üzerinden" yürütülen bir hedef gösterme kampanyasına dönüşmemesi için mücadele ediyoruz..." dedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı. Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya da İBB soruşturmasında Nisan 2025'te tutuklanmıştı.

"AİLEMİN ÜZERİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN"

Açıklamasında ailesinin hedef alındığını söyleyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ailemin üzerinden elinizi çekin! Önce sevgili eşim Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları hedef alındı. Ardından ailelerimiz… Büyük bir sabır ve sorumlulukla, yaşananların 'aileler üzerinden' yürütülen bir hedef gösterme kampanyasına dönüşmemesi için mücadele ediyoruz. Buna rağmen ailemiz ısrarla bu sürecin içine çekiliyor. Kayınpederim, çocuklarım ve abimden sonra şimdi de diğer abim…"

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

"NE VİCDAN NE HUKUK"

İmamoğlu, yapılanların sadece siyasi hesaplara dayandığını belirtti:

"İtibar zedelemek, kamuoyunda algı yaratmak ve siyasi hesaplar uğruna her türlü iftira ve karalama yöntemine başvuruluyor. Bu; ne vicdanla, ne hukukla ne de insanlıkla bağdaşır."

"MASUMİYET KARİNESİ TEMEL İLKEDİR"

Açıklamasında hukuk devletinin temel ilkelerine de vurgu yapan Dilek İmamoğlu, masumiyet karinesinin ihlal edildiğini söyledi:

"Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı, bir hukuk devletinin vazgeçilmez ve dokunulamaz temel ilkeleridir. Bu haklar, siyasi saiklerle keyfi biçimde aşındırılamaz. Ailelerin, baskı kurmak için hedef alındığı hiçbir süreç meşru değildir. Hukuk; dedikodularla, yönlendirmelerle değil; yalnızca somut delillerle, adil ve şeffaf biçimde işletilmelidir."

"ARTIK YETER"

İmamoğlu, çağrısının yalnızca kendi ailesine değil, hukuka inanan herkese yönelik olduğunu belirtti:

"Bu çağrı yalnızca benim ailem için değildir. Bu, hukuka, adalete ve demokrasinin asgari güvencelerine ihtiyaç duyan herkes içindir. Artık yeter! Aileler üzerinden yürütülen kirli senaryolara son verin! Hukuku siyasetin aracı haline getirmekten vazgeçin! Adil, temiz ve hukuka uygun süreçler derhal işletilsin!"

    Yorumlar (9)

  • 340856 340856:
    aile aile degilmiski. masllah havada karada yatda... 66 36 Yanıtla
  • Hayrettin Yücel Hayrettin Yücel:
    yorum yazsam akepeli son dakika haberleri yayınlamayacak boşveeer zaten boş haber yapıyor 21 38 Yanıtla
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    yayınlamıyor da bu mesaj ne? 1 0
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLDU 22 10 Yanıtla
    Cüneyt ertaç Cüneyt ertaç:
    Evet sadece akp liler için haklısın 6 13
  • 1967Ramo 1967Ramo:
    yavaş yavaş teker teker silkelemeye devam 14 4 Yanıtla
  • ibrahim celik ibrahim celik:
    Aile olunca konu başka oluyor istanbulda sel palandökende kar ve İngilizle balik neredeydiniz 6 4 Yanıtla
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    ülkede emekli maaşını yarım ödüyorlar siz neredesiniz 0 0
