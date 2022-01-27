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Karla mücadelede AK Parti İstanbul Teşkilatı seferber oldu - Son Dakika

Karla mücadelede AK Parti İstanbul Teşkilatı seferber oldu

27.01.2022 12:27
Karla mücadelede AK Parti İstanbul Teşkilatı seferber oldu

İstanbul'da hizmetlerin aksaması nedeniyle mağdur olan vatandaşlara yardımcı olunması için AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin yaptığı çağrı üzerine AK Partili Belediyeler ve teşkilat mensupları adeta seferber oldu.

İstanbul'da hizmetlerin aksaması nedeniyle mağdur olan vatandaşlara yardımcı olunması için AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin yaptığı çağrı üzerine AK Partili Belediyeler ve teşkilat mensupları adeta seferber oldu.

Hizmetlerin devam etmesi için belediyeler sorumluluk alanı gözetmeksizin kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını 7/24 sürdürürken, tesislerini de vatandaşların barınma, ısınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılaması için hizmete açtı. Diğer yandan da 39 ilçe teşkilatı yolda mahsur kalan vatandaşlara çay, çorba, su, sandviç, kek gibi yiyecek ve içecek ikram etti. İlçeleri tek tek ziyaret edip çalışmaları yerinde inceleyen Kabaktepe, "Soğuk havaya rağmen gece-gündüz hiçbir karşılık beklemeden yüz binlerce vatandaşımızın yüreğini ısıtan belediyelerimize ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Meteoroloji uzmanlarının günler öncesinden uyarmasına rağmen CHP'li İBB'nin tedbirlerinin yetersiz kalması üzerine AK Parti İstanbul Teşkilatı vatandaşların imdadına koştu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin çağrısı üzerine harekete geçen AK Partili Belediyeler ve teşkilat mensupları vatandaşlara hem kapılarını açtı hem de yiyecek-içecek ikramında bulundu. 3 gün boyunca aralıksız çalışan teşkilat tam not aldı.

Sahada kesintisiz mesai

Meteorolojiden gelen yoğun kar yağışı ikazı üzerine önceden tedbirini alan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından bir video mesaj yayınladı. Teşkilata seslenen Kabaktepe, "Siz değerli İstanbul teşkilatımı; cadde cadde, sokak sokak, mahalle mahalle çalışmaya, darda kalanlara derman, soğukta duranlara soluk, aşsız olanlara aş, yolda kalanlara yardımcı olmaya, sıcak çay, çorba ikramına, İstanbullunun yanında olmaya davet ediyorum. Bütün belediye başkanlarımı, ilçe başkanlarımı, il ve ilçe meclis üyelerimizi ve mahalle başkanlarımızı kısaca teşkilatımızın bütün mensuplarını insana, sokak hayvanlarına, komşumuz İstanbullulara omuz vermeye, nefes olmaya çağırıyorum" dedi.

Mahsur kalan vatandaşlara yiyecek ve içecek ikram edildi

Kabaktepe'nin çağrısı üzerine AK Parti İstanbul Teşkilatı adeta seferber oldu. Kar yağışının etkili olduğu Pazartesi akşamı itibariyle sahada vatandaşların imdadına koştu. Gençlik kollarından mahalle başkanlarına kadar teşkilatın her kademesinden binlerce gönüllü yolda mahsur kalan vatandaşlara çay, çorba, su, sandviç, kek gibi yiyecek ve içecek ikramında bulundu. Kara saplanan araçların kurtarılmasına yardımcı oldu.

AK partili belediyeler de seferber oldu

AK Partili Belediye Başkanları da mahsur kalan vatandaşlar için canla başla çalıştı. İBB araçlarının saatlerdir yolları açamaması nedeniyle saatlerce mahsur kalan vatandaşlar için belediyelere ait tesisler, hizmet binaları hizmete açıldı. Barınma ve ısınma ihtiyaçları karşılandı. Yiyecek ve içecek ikram edildi. On binlerce İstanbullu, belediyeye ait yerlerde misafir edilerek ihtiyaçları karşılandı. Diğer yandan ilçe belediyelerinin sorumluluk alanlarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları 7/24 aralıksız sürdü. Üstelik İBB'nin sorumluluk alanlarındaki yollarda da belediyeler tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Vatandaşa ücretsiz ekmek

İBB'ye bağlı Halk Ekmek büfelerine ekmeklerin vakti zamanında gelmemesi nedeniyle mağdur olan vatandaşlar için de AK Partili Belediyeler kolları sıvadı. İlçe genelindeki pek çok fırından toplu ekmek satın alınarak vatandaşlara ücretsiz olarak ikram edildi.

Sokak hayvanları unutulmadı

Kar yağışından olumsuz etkilenen sokak hayvanları da unutulmadı. Şehir içinde sokak hayvanlarına kuru ve yaş mama dağıtıldı. Şehir dışındaki ormanlık alanlarında yaşayan hayvanlar için de besleme noktalarına mama takviyesi yapıldı.

3 gün boyunca aralıksız çalıştılar

Öte yandan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe de çalışmaları yakından takip etti. İlçeleri tek tek ziyaret edip belediye başkanlarıyla birlikte çalışmaları denetledi. Aynı zamanda ilçe başkanlarıyla buluşup sahada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. 3 gün boyunca ara vermeksizin vatandaşların imdadına koşan teşkilata teşekkür eden Kabaktepe, "Soğuk havaya rağmen gece-gündüz hiçbir karşılık beklemeden yüz binlerce vatandaşımızın yüreğini ısıtan belediyelerimize ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Sizlerle yol arkadaşlığı yapmaktan onur duyuyorum. Her zaman ve her yerde İstanbulluların hizmetindeyiz" dedi. - İSTANBUL

Karla mücadelede AK Parti İstanbul Teşkilatı seferber oldu
Karla mücadelede AK Parti İstanbul Teşkilatı seferber oldu
Karla mücadelede AK Parti İstanbul Teşkilatı seferber oldu
Karla mücadelede AK Parti İstanbul Teşkilatı seferber oldu
Karla mücadelede AK Parti İstanbul Teşkilatı seferber oldu
Karla mücadelede AK Parti İstanbul Teşkilatı seferber oldu
Karla mücadelede AK Parti İstanbul Teşkilatı seferber oldu
Karla mücadelede AK Parti İstanbul Teşkilatı seferber oldu
Karla mücadelede AK Parti İstanbul Teşkilatı seferber oldu

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Hisarcık, AK Parti, İstanbul, kar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Karla mücadelede AK Parti İstanbul Teşkilatı seferber oldu - Son Dakika


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