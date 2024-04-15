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Politika

Kars Belediye Başkanı Senger görevine başladı

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Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'li Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, mazbatasını alarak görevine başladı.

15.04.2024 14:51  Güncelleme: 14:58
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Kars Belediye Başkanı Senger görevine başladı

KARS - Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'li Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, mazbatasını alarak görevine başladı.

31Mart Yerel Seçimlerinde 16 bin 384 oyu alarak Kars Belediye Başkanı seçilen Prof. Dr. Ötüken Senger, beraberindeki AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel, AK Parti İl Başkanı Muaamer Sancar, partililer ve çok sayıda vatandaşla birlikte Adliye Sarayı'na geldi.

Prof. Dr. Ötüken Senger, İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Hülya Akkaş'tan mazbatasını aldı.

Prof. Dr. Ötüken Senger ve beraberindekiler daha sonra Kars Belediyesi'ne geçti. Belediye önünde yoğun kalabalık tarafından karşılanan Senger, yapılan dualar ve kesilen kurbanın ardından makam odasına geçerek Kars'ın mührünü aldı.

"Ayırmadan, ayrıştırmadan belediye hizmeti vereceğiz.

Makamı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Prof. Dr. Ötüken Senger, "Bugün itibariyle Allah'ın izniyle görevime başladım. Bu saatten itibaren Kars'ın belediye başkanıyım. Bundan sonra oy verdi, oy vermedi, bu mahalleden oy geldi, o mahalleden oy gelmedi demeyeceğiz. Allah'ın izniyle en hızlı bir şekilde çalışmalarımız başlayacağız. 23 mahallenin tamamına hizmet götürmeye çalışacağız. Vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bundan emin olsunlar ki, hiçbir şekilde her hangi bir ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımızı kucaklayacağız. Ayırmadan, ayrıştırmadan belediye hizmeti vereceğiz" dedi.

"Kars halkı karar verdi, Ötüken Senger'i başkan seçti"

AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, Kars'ın karar verdiğini ve Ötüken Senger'i belediye seçtiğini söyledi.

Milletvekili Adem Çalkın, "Allah Kars halkından razı olsun. Ayakları taşa değmesin. Bizleri genel merkezlerimize karşı mahcup etmediler. Kars'ta tarihi bir gün ve tarihi bir seçim atmosferi yaşadık. Her etnik yapının bir arada olduğu, milletimizin kararlarını saygıyla karşılamalarını rica ediyorum. Sağda solda, 'yok şöyle oldu, yok böyle oldu.' Kars halkı karar verdi, Ötüken Senger'i belediye başkanı seçti. Herkes buna saygı duyacak" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Ötüken Senger, makamında tebrikleri kabul etti. Kars belediyesinde ise Cumhur İttifakı dönemi başlamış oldu.

Kars Belediye Başkanı Senger görevine başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kars Belediye Başkanı Senger görevine başladı - Son Dakika

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