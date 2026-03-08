Kars'ta Caferiler, İran'a Saldırıları Kınadı - Son Dakika
Kars'ta Caferiler, İran'a Saldırıları Kınadı

08.03.2026 23:11
Kars'ta Caferi vatandaşlar, Amerika ve İsrail'in İran'a saldırılarını protesto etti.

Kars'ta Caferiler, Amerika ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıları kınamak için bir araya geldi.

Kars Valiliği önünde bulunan Yunuslar Parkı'nda düzenlenen mitinge STK, dernek ve vakıf temsilcileri ile çok sayıda Caferi mezhebine mensup vatandaşlar katıldı.

Amerika ve İsrail bayraklarının bulunduğu dövizler yere atılırken, İran'da hayatını kaybedenler anıldı.

Alana gelen vatandaşlar "Kerbala'nın çocukları Siyonizm'in çocuklarına karşı", "İran İsrail'e mezar olacak", "Şia-Sünni kardeştir, İsrail-ABD kalleştir" dövizleri taşıdılar.

Kars Ehlibeyt Derneği Başkanı Mir Ali Ekber Işık, "Bugün kafirler bir kez daha tüm güçleriyle İslam'ı ve Müslümanları yok etmek için harekete geçmişlerdir. Bu savaş İslam ve küfrün savaşıdır. Neden? Bunu anlayabilmemiz için savaşın taraflarına iyice bakmamız gereklidir. Bir tarafta Allah'a inanan kıble ehli olan anayasası Kur'an olan İran İslam Cumhuriyeti, diğer tarafta yüzlerce yıldır İslam dini geldiği günden beri Müslümanlarla savaşan, İslam'ı baş düşmanı olarak gören Yahudi İsrail ve onun emir eri olan baş şeytan Amerika ve yandaşları vardır. Günümüz dünyasında küfrün ve şirkin temsilcisi olan baş şeytan Amerika demokrasi ve özgürlük götürme hanesiyle gittiği her yeri harabeye çevirmiş ve oraları kendine köle yapmıştır. Irak, Suriye, Afganistan, Yemen, Filistin, Libya, Mısır ve diğer ülkelerin durumları ortadadır. 40 yıldır Filistin'i ve Kudüs'ü işgal altında tutan bu zihniyet, oralarda yaptığı katliam ve zulümleri, yüzlerce yıldır sınırlarımızın değişmediği, en yakın komşumuz İran İslam Cumhuriyeti'ne taşımıştır. Yaklaşık 40 yıldır İran İslam Cumhuriyeti bu vahşi Siyonist saldırgan hayvanı ininde tutmak için uğraşıyordu. Onun için direniş cephesini destekledi. Ama maalesef bu Siyonist yamyamlar, inlerinden çıkarak etraflarına saldırmaya başladılar. Hal böyleyken, siz susun, sesinizi çıkarmayın. Sıra size de gelecek diyerek utanmadan bir de Türkiye Cumhuriyeti gibi köklü bir devlete meydan okumaktadırlar. Böyle bir zamanda biz Müslümanların en temel görevi dinimize ve dindaşlarımıza yapılan bu zulme ve vatanımıza karşı yapılan bu tehdide sessiz kalmamaktır" dedi.

Programda daha sonra İran'da hayatlarını kaybedenler için dua edildi. Kalabalık yapılan duaların ardından dağıldı. Programa çok sayıda Caferi vatandaş katıldı. - KARS

Kaynak: İHA

Politika, İsrail, İran, Kars, Son Dakika

Künye
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
