Kars\'ta MHP\'li Ötüken Senger Belediye Başkanı Seçildi

Kars'ta 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'li Prof. Dr. Ötüken Senger Belediye Başkanı oldu. Kentte 2 ilçede AK Parti, 2 ilçede CHP, 2 ilçede DEM parti ve 1 ilçede ise MHP adayı seçimi kazandı.
Kars'ta 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'li Ötüken Senger, Belediye Başkanı seçildi. İlçelerde ise Akyaka'da AK Parti'li Ergüder Toptaş, Arpaçay'da AK Parti'li Zeki Elma, Digor'da DEM Partili Adem Oyman, Kağızman'da DEM Partili Mehmet Alkan, Sarıkamış'ta MHP'li Serdar Kılıç, Selim'de CHP'li İlyas Barış Koç ve Susuz'da CHP'li Oğuz Yantemur, seçimin galibi oldu.
Kars'ta 31 Mart seçimlerinden 195 sandıkta 64 bin 725 seçmenden 47 bin 757 kişi oy kullandı. Bunlardan 45 bin 265oygeçerli sayıldı. Kent merkezinde yüzde 73 oranında katılım sağlandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre; MHP'den Ötüken Senger yüzde 36,2'lik oranla 16 bin 384 oy alarak seçimi kazandı. DEM Parti' adayı Kenan Karahancı yüzde 28,99 oranla 13bin 120 oy aldı. CHP'nin adayı Dündar Gültekin yüzde 17,24'lük oranla bin 805 oy alarak 3'üncü oldu.
Öte yandan Kars eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen Bağımsız olarak girdiği seçimde 548 oy aldı.
Ötüken Senger kimdir?
Ötüken Senger, Kars'ta1978'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini kentte tamamlayan Senger, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Kafkas Üniversitesi Ardahan Meslek Yüksekokulu'na öğretim görevlisi olarak atanan Senger, Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı'ndaki yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2018 yılında Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nü kurarak aynı bölüme bölüm başkanı olarak atanan Senger, aynı bölümde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. - KARS
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