Belediyecilik Hizmetleri Değişiyor: Temizlik ve Asfalt Atmak Yetmiyor

Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, yaklaşan Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi yaptığı açıklamada, "Artık belediyecilik; temizlik, peyzaj ya da asfalt atmanın çok daha ötesinde bir mahiyet taşımaktadır. Temel belediyecilik hizmetleri 21. yüzyılın gerçeklerini ve beklentileri karşılamaya yetmemektedir" dedi.
Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, yaklaşan Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi yaptığı açıklamada, belediyecilik hizmetlerine olan beklentilerin bir değişim ve gelişim içerisinde olduğunu söyledi. Kasapoğlu, "Belediyeler, şehirlerin sahip olduğu özel ihtiyaçları anlama ve karşılama görevini üstlenirler. Altyapı hizmetlerinden kültürel etkinliklere, ulaştırma hizmetlerinden eğitim desteklerine, çevre korumasından sosyal yardımlara kadar geniş bir alan, belediyelerin sorumlulukları arasındadır. Ekonomik kalkınma, iş imkanlarının artırılması, çevresel sürdürülebilirlik gibi konularda da belediyelerin politika ve uygulamaları kritik öneme sahiptir. Ayrıca, kentsel planlama ve çevre koruma politikalarıyla şehirlerin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesine katkıda bulunur. Bu sayede, belediyeler sadece yerel toplulukların değil, aynı zamanda ülkenin genel kalkınmasına da direkt olarak etki eder" dedi.
"1994 yılı belediyecilik anlamında dönüşüm için bir milat olma özelliği taşır"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmet verdiği yıldan itibaren belediyecilik anlayışının değiştiğine değinen Kasapoğlu, "Hiç şüphesiz ki kurulduğu 2002 yılından bu yana AK Parti; hem yerel yönetimler, hem de ulusal hükümet politikalarında, ülkemizin onlarca yıldır mesafe kat edemediği, eksikliğini hissettiği, çözüm üretemediği başlıklarda eşsiz icraatları bir bir hayata geçirmiştir. AK Parti'nin kuruluş kodlarında ve Türkiye'yi dönüştüren yol haritasının temelinde ise yerel yönetimlere verilen ehemmiyet yer almaktadır. 1994 yılı bu dönüşüm için bir milat olma özelliği taşımaktadır. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak halkımıza hizmet etmeye başladığı o yıl itibariyle yeni bir belediyecilik paradigması inşa edilmiştir" ifadelerini kullandı.
"Yukarıdan Aşağıya Siyaset' anlayışı, yerini 'Aşağıdan Yukarıya Siyaset' anlayışına bıraktı"
Kasapoğlu yaşanan değişiklikleri şu sözlerle ifade etti: "Bu paradigma ile halkın yönetimde etkinliği artmış ve ülkemizde uzun yıllardır uygulanan 'Yukarıdan Aşağıya Siyaset' anlayışı, tabanın genele istikamet çizdiği, halkın kendisinin genel politikalara yön verdiği 'Aşağıdan Yukarıya Siyaset' anlayışına doğru evrilmiştir. İşte bu anlayış 2002 yılında yine Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vücut bulan AK Partimizin DNA'sı haline gelmiştir. Sonraki süreçlerde Cumhurbaşkanımıza atfedilen 'Sessiz yığınların sesi', 'Kimsesizlerin kimsesi' gibi tanımlamaların kökü yine bu anlayıştır. AK Parti belediyecilikte standartları ortaya koymuş ve tüm Türkiye için belediyecilik kıstaslarını belirlemiştir. AK Parti hikayesinin temeli, belediyecilikte ortaya konan bu dönüşümün ta kendisidir"
"Artık belediyecilik güven sağlamaktır, imkan oluşturmaktır"
AK Parti'li Kasapoğlu, "hizmet belediyeciliği" olarak tanımladığı yerel yönetim anlayışlarıyla ilgili değerlendirmede bulunarak, "Altyapı, imar ve planlama, sosyal konut ve kentsel dönüşüm, ulaşım, afet ve kriz yönetimi gibi temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, yenilikçi ve sürdürülebilir projelere de ayrı ayrı önem verilmektedir. Bu çerçevede, şehirlerin fiziksel ve sosyal altyapısı güçlendirilirken, aynı zamanda kültürel ve çevresel değerleri koruma altına alma hedeflenmektedir. Artık belediyecilik; temizlik, peyzaj ya da asfalt atmanın çok daha ötesinde bir mahiyet taşımaktadır. Temel belediyecilik hizmetleri 21. yüzyılın gerçeklerini ve beklentileri karşılamaya yetmemektedir. Çünkü dönüşen dünyada belediyecilik de dönüşmüş ve insanların farklı alanlarda ihtiyaçları ortaya çıkmıştır. Artık belediyecilik güven sağlamaktır. Belediyecilik imkan oluşturmaktır. Belediyecilik üretim, sanayi, turizm gibi şehre katma değer sağlayacak, şehirleri kalkındıracak hamleler gerçekleştirmektir. Belediyecilik, verimlilikte, teknolojide, dijitalleşmede, kültür ve sanatta öncü olmaktır. Belediyecilik artık, hayatın her alanına temas etmek zorunda olan bir kavramdır ve insana dokunmak, fayda üretmek için proaktif ve etkin olmak mecburiyetindedir" ifadelerini kullandı.
"Diğer siyasi partiler ülkemizi etraflıca analiz edemiyor"
Rakip partilerle ilgili de analizlerini paylaşan Dr. Kasapoğlu, "Siyasi tecrübesiyle, engin vizyonuyla ve ileri düzey belediyecilik prensipleriyle AK Parti, az önce ifade ettiğimiz köşe taşlarını esas alarak, 2024 Yerel Seçimlerine son derece hassasiyetle ve ciddiyetle hazırlanmıştır. Diğer siyasi partilerin, ülkemizin mevcut durumunu, toplumsal gerçekleri, ülkemizin yarınını veya ihtiyaçlarını partimiz kadar etraflıca analiz edemediği ve dolayısıyla açıkladıkları beyannamelerinin yerel siyasetten ve ihtiyaçlardan kopuk olduğu açıkça görülmektedir. Diğer siyasi partiler kalkınmayı tüm boyutlarıyla destekleyen bir bakış açısından uzaklardır. AK Parti ise imza attığı belediyecilikte paradigma değişimini en ince detaylarına kadar temsil etmeye ve onu geliştirmeye devam etmektedir. Geride kalan 30 yılda elde edilen birikim, ülkemizin gelecek 100 yılına ışık tutmayı sürdürecektir" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Belediyecilik Hizmetleri Değişiyor: Temizlik ve Asfalt Atmak Yetmiyor - Son Dakika
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