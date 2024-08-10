Katalan lider Puigdemont İspanya'ya dönüş yaptıktan sonra Belçika'ya geri döndü - Son Dakika
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Politika

Katalan lider Puigdemont İspanya'ya dönüş yaptıktan sonra Belçika'ya geri döndü

Katalan lider Puigdemont İspanya\'ya dönüş yaptıktan sonra Belçika\'ya geri döndü

Katalonya özerk bölgesinin eski lideri Carles Puigdemont, 7 yıl sonra İspanya'ya döndükten sonra polise yakalanmadan Belçika'ya geri döndü. Puigdemont, destekçilerine hitap ettikten sonra polisi atlattı ve Belçika'ya döndü.

10.08.2024 14:34
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Katalonya özerk bölgesinin eski lideri Carles Puigdemont, 7 yıl sonra geldiği İspanya'da kısa süre kaldıktan sonra polise yakalanmadan Belçika'ya döndü.

İspanya'da 2017'de yasa dışı bir şekilde bağımsızlık referandumu düzenledikten sonra Belçika'ya kaçan Katalonya özerk bölgesinin eski lideri Carles Puigdemont, hakkındaki tutuklama kararına rağmen 7 yıl sonra döndüğü Barcelona'da Katalan parlamentosu yakınındaki Arc de Triomf anıtında destekçilerine hitap ettikten sonra polise yakalanmadan Belçika'nın Waterloo kasabasındaki evine döndü. Puigdemont sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, teslim olma niyetinin olmadığını belirterek, "Son derece zor günlerin ardından Waterloo'dayım" ifadelerini kullandı.

Katalan lider, destekçilerine hitap ettikten sonra polisi atlattı

Katalan polis teşkilatı Mossos d'Esquadra'nın başında bulunan Eduard Sallent yaptığı açıklamada, polislerin halkla çatışma yaşanmasını önlemek için Puigdemont'un hemen tutuklanmadığını, konuşmasının bitimini beklediklerini ifade etti. Sallent, Puigdemont'un konuşmasını tamamladıktan sonra sahne arkasına geçtiğini, bir çadırın arkasına saklandığını, beyzbol şapkası taktığını ve yakınlarda park halinde bulunan bir arabaya geçtiğini belirterek, "Polisler araca doğru koştular, ancak hepsi hasır şapka takmış yaklaşık 50 kişilik bir grup polisi engellemek için duvar ördü. Polis, araç hızla uzaklaştığında iki metre uzaklıktaydı" dedi. Sallent, Puigdemont'un yakalanmasına yönelik yürüttükleri operasyonun "başarısız" olduğunu ifade etti.

Katalan liderin dönüşü

Öte yandan 8 Ağustos Perşembe günü 7 yıl sonra döndüğü Barselona'da coşkuyla karşılanan Puigdemont, Katalan parlamentosu yakınındaki Arc de Triomf anıtında dönüşü için düzenlenen etkinlikte destekçilerine hitap etmişti. Bağımsızlık hareketini yeniden canlandırmayı hedeflediğini belirten Puigdemont, "Bugün hala burada olduğumuzu hatırlatmaya geldim. Yaşasın Katalonya" ifadelerini kullanmıştı. Puigdemont kısa süren konuşmasının ardından kürsüden inerek aracına binip ortadan kaybolmuştu. Aşırı sağcı Vox partisinden Ignacio Garriga, hakkında "zimmete para geçirme" suçlamasından tutuklama kararı bulunan Puigdemont'un destekçilerine hitap etmesine tepki göstererek, "Neden henüz tutuklanmadığını anlamıyoruz" demişti.

Katalan lider hemen tutuklanmamıştı

Polisten yapılan açıklamada, ilk başta "kamu düzenini bozabileceği" gerekçesiyle Puigdemont'u tutuklamak için baskın yapmaktan kaçınıldığı ifade edilmişti. Polislerin daha sonra Puigdemont'un bindiği aracı durdurmaya çalıştığı, ancak başaramadığı aktarılmıştı.

Af yasasından faydalanamıyor

Puigdemont, Katalonya'da 2017'de yasa dışı şekilde düzenlenen bağımsızlık referandumunun ardından tutuklanma korkusuyla İspanya'dan Belçika'ya kaçmıştı. İspanya parlamentosu, geçtiğimiz Mayıs ayında 2017'deki bağımsızlık referandumunda yer alan Katalan yetkililer için af yasası çıkarırken, Yüksek Mahkeme 1 Temmuz'da söz konusu yasanın Puigdemont'a uygulanamayacağına karar vermişti. - BARSELONA

Kaynak: İHA

barselona, Belçika, İspanya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Katalan lider Puigdemont İspanya'ya dönüş yaptıktan sonra Belçika'ya geri döndü - Son Dakika

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