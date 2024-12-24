Katar'dan Ateşkes Müzakereleri Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Katar'dan Ateşkes Müzakereleri Açıklaması

Katar\'dan Ateşkes Müzakereleri Açıklaması

Katar, Gazze'deki ateşkes ve esir serbest bırakma görüşmelerinin Doha'da sürdüğünü duyurdu.

24.12.2024 19:55
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Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması için yapılan görüşmelerin başkent Doha'da devam ettiğini belirterek, "Anlaşmaya varmak için hiçbir boşluk bırakmayacağız" açıklamasını yaptı.

Katar'dan İsrail ile Filistin arasındaki ateşkes müzakerelerine ilişkin açıklama geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması için yapılan görüşmelerin Mısırlı, Katarlı ve Amerikalı arabulucularla iş birliği içerisinde başkent Doha'da devam ettiğini belirtti. El-Ensari, ateşkesin Noel'den önce sağlanacağına dair söylentilerin "spekülasyon" olduğunu söylerken, "Bir anlaşmaya varmak için hiçbir boşluk bırakmayacağız" dedi.

" Suriye'ye yaptırımlar kalkmalı"

Basın toplantısında uluslararası topluma Suriye'ye yönelik yaptırımların mümkün olan en kısa sürede kaldırılması çağrısında bulunan el-Ensari, "Bunun nedeni önceki rejimin suçlarıydı ve o rejim tüm yetkileriyle birlikte artık yürürlükte değil, dolayısıyla bu yaptırımların nedenleri bugün artık mevcut değil" ifadelerini kullandı. - DOHA

Kaynak: İHA

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