Katar Dışişleri, ABD ve İran'ın arabuluculuğa olumlu yanıt verdiğini bildirdi - Son Dakika
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Katar Dışişleri, ABD ve İran'ın arabuluculuğa olumlu yanıt verdiğini bildirdi

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Katar Dışişleri, ABD ve İran\'ın arabuluculuğa olumlu yanıt verdiğini bildirdi
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Katar Dışişleri Bakanlığı Medya Direktörü el-Haşimi, ABD ve İran'ın arabuluculuk çabalarına olumlu tepki verdiğini açıkladı. El-Haşimi, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün bir an önce sağlanmasını isterken sürekli kapanmanın maliyeti ikiye katladığını söyledi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Medya Direktörü İbrahim bin Sultan el-Haşimi, ABD ve İran'ın arabuluculuk çabalarına olumlu tepkiler verdiğini ifade etti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Medya Direktörü İbrahim bin Sultan el-Haşimi, başkent Doha'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sultan el-Haşimi, Katar'ın bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla koordinasyon içerisinde ABD ile İran arasındaki görüş ayrılıklarını gidermeye yönelik arabuluculuk çabalarını sürdürdüğünü ifade etti. Sultan el-Haşimi, arabuluculuk faaliyetlerinin belirsizlik durumunu sona erdirecek ve bölgede istikrarı yeniden sağlayacak diplomatik bir çözüme ulaşmayı amaçladığını belirtti. Sultan el-Haşimi, Washington ve Tahran'ın arabuluculuk çabalarına olumlu tepkiler verdiğini vurguladı. El-Haşimi küresel enerji krizinin daha da derinleştiği bir dönemde Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün mümkün olan en kısa sürede yeniden tesis edilmesi çağrısında bulundu. El-Haşimi, "Kış mevsiminin yaklaşması ve Hürmüz Boğazı'nın sürekli kapalı kalması, krizin ekonomik maliyetini ikiye katlıyor" dedi. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınayan el-Haşimi, Katar'ın Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarını korumak için aldığı tüm önlemlere verdiği desteği bir kez daha teyit etti.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriDışişleri BakanlığıHürmüz BoğazıDiplomasiPolitikaGüvenlikEnerjiDünyaMedyaKatarİranSon Dakika

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