Vatandaşın doğal gaz talebini dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Dönmez'i böyle uyardı: Öyle mıy mıy yok, tamam mı?

Yanına çağırdığı Bakan Dönmez'i herkesin içinde böyle uyardı: Öyle mıy mıy yok

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlanan kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı su tutmaya başladı. Açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

"BU HABERLER BANA GELDİ"

Törende bir vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelerek yaşadığı bölgede doğal gaz sorunu olduğu bilgisini aktardı. Bunun üzerine Erdoğan, "Bu haberler bana geldi. Ben de enerji bakanıma talimatı verdim. 'En kısa zamanda oraların doğalgazını da halledeceksin' dedim" ifadelerini kullandı.

"ÖYLE MIY MIY YOK"

Bu açıklamadan sonra Erdoğan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i yanına çağırarak bilgi aldı. Bu esnada Erdoğan, Dönmez'i "Uzak muzak yok, biz aşığız. Ferhat'ız, dağları deleriz ve ulaşırız. Öyle mıy mıy yok. Tamam mı? Ona göre" diyerek uyardı.