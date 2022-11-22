Vatandaşın doğal gaz talebini dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Dönmez'i böyle uyardı: Öyle mıy mıy yok, tamam mı? - Son Dakika
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Vatandaşın doğal gaz talebini dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Dönmez'i böyle uyardı: Öyle mıy mıy yok, tamam mı?

22.11.2022 19:00

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı'nın açılışında bir yaşlı adamın talebini dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i yanına çağırarak sorunun bir an evvel çözülmesi yönünde talimat verdi. Erdoğan, "Öyle mıy mıy yok. Tamam mı? Ona göre" diyerek Bakan Dönmez'i uyardı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlanan kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı su tutmaya başladı. Açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

"BU HABERLER BANA GELDİ"

Törende bir vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelerek yaşadığı bölgede doğal gaz sorunu olduğu bilgisini aktardı. Bunun üzerine Erdoğan, "Bu haberler bana geldi. Ben de enerji bakanıma talimatı verdim. 'En kısa zamanda oraların doğalgazını da halledeceksin' dedim" ifadelerini kullandı.

"ÖYLE MIY MIY YOK"

Bu açıklamadan sonra Erdoğan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i yanına çağırarak bilgi aldı. Bu esnada Erdoğan, Dönmez'i "Uzak muzak yok, biz aşığız. Ferhat'ız, dağları deleriz ve ulaşırız. Öyle mıy mıy yok. Tamam mı? Ona göre" diyerek uyardı.

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Fatih Dönmez, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Vatandaşın doğal gaz talebini dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Dönmez'i böyle uyardı: Öyle mıy mıy yok, tamam mı? - Son Dakika
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