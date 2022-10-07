Bakan Kirişci: "Tarımla ilgili konularda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 121"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen Kayseri Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'na katıldı.

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Bakan Kirişci, Kayseri'de "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"nda konuştu: (2)

"Tarımla ilgili konularda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 121. Yani 100 liralık ithal ediyorsak, 121 liralık ihraç ediyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tarımla ilgili konularda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 121. Yani 100 liralık ithal ediyorsak, 121 liralık ihraç ediyoruz." dedi.

Bakan Kirişci, Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen Kayseri Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"nda, tarımda planlamanın önemli olduğunu, sözleşmeli üretim modelinin kapsamının genişletileceğini söyledi.

Bu çerçevede de bir mevzuat düzenlediklerini vurgulan Kirişci, "Bu mevzuat düzenlemesiyle de biz hakiki manada bir sözleşmeli modeli, özellikle de üreticinin hak ve hukukunu koruyan, kollayan herhangi bir şekilde bir suistimale neden olmayan... Çünkü ben Adana'dan biliyorum. Kendi seçim bölgemden biliyorum, karpuzun para ettiği sene hem çiftçi kazanır hem de onu alıp pazarlayan tüccar kazanır. Ama karpuz para etmezse verdiği avanstan vazgeçer ve çiftçi ortada kalır. Artık bunlar bu ülkede yaşanmayacak, yaşanmaması da gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye'de pek çok alanda devrimler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kirişci, tarım ülkesi olan Türkiye'nin "tarım kanunu"nun olmadığını, AK Parti ile tarım kanununun yasalaştığını kaydetti.

TARSİM ile 20 milyon poliçe kesildi

Tarım Sigortaları Havuzu'nu (TARSİM) hayata geçirdiklerini anlatan Kirişci, tarım sigortacılığı uygulamasının 2006 yılında başladığını hatırlatarak, "Yaklaşık 16 yıl geride kalan sürede 20 milyon poliçe kesildi. 12,8 milyar liralık kamu olarak biz prim ödemesi verdik. Vatandaş da yüzde 60-70 desteğimizin geri kalan kısmını verdi. Ama vatandaşımızın hasar ödemesi yaklaşık 13 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bu da önemli bir uygulamaydı." dedi.

TARSİM'deki poliçeyi üreten Avrupa'da ilk ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Kirişci, tarım sigortacılığının çok yaygın olmadığını dile getirdi.

Kirişci, TARSİM'in kamu özel ortaklığıyla oluşturulmuş bir yapı olduğunu, şu anda Azerbaycan başta olmak üzere gittikleri her ülkede ilgi gördüğünü kaydetti.

Ekilmeyen alanların ekimini teşvik etmek adına tohumluk verildiğini de belirten Kirişci, şöyle devam etti:

"Bu tohumluğun da yüzde 75'ini sübvanse ediyoruz. Dolayısıyla bu bizim için çok çok önemli. Mesela hanım buralı olduğu için annesi babası artık buralara gelmiyor. Teyzeleri, dayıları, neyse onlar varisler bölünmüş. Boş duran tarlalar vardı. Kimseye de ektirmiyorlar veya ekilenden dikilenden kendilerinin haberi olmuyor. Biz inşallah meclisimize yine sunacağımız, bir diğer düzenleme şayet 2 yıl bir tarlada bir üretim alanında üretim yapılmamışsa biz kamu olarak diyeceğiz ki 'Belli önceliklerimiz var. Bu önceliklere göre üretecek insanlara vereceğiz. Onlar üretecek. Onlardan alacağımız kira bedelini de sizin hesabınıza yatıracağız' diyeceğiz."

Sertifikalı tohuma, buğday, arpa, yulaf, çeltik gibi ürünlere dekar başına 24 lira verildiğini belirten Kirişci, desteği 50 liraya çıkardıklarını hatırlattı.

Gıda ve tarımın stratejik bir sektör olduğuna işaret eden Bakan Kirişci, "Bizim diğer alanlarda dış ticaret açığımız varken tarımla ilgili konularda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 121. Yani 100 liralık ithal ediyorsak, 121 liralık ihraç ediyoruz." diye konuştu.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

(Bitti)