AK Parti 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı Kayseri\'de Düzenlendi

Politika

AK Parti 23. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından program düzenlendi. Programda konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar; "Son 23 yılda devlet olarak, hükümet olarak yaptığımız hizmetler var. Bunlar hepimiz için son derece iftihar kaynağı, gurur kaynağı, ve çalışmalarımız için bir motivasyon kaynağı oldu" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı ev sahipliğinde il binasında gerçekleşen 23'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ile Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı, ilçe belediye başkanları ile teşkilat mensupları katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm; "Allah'ın izniyle Kayseri teşkilatları hep birlikte Cumhurbaşkanımızla beraber nice hedeflere yürümeye devam edecektir. Kuruluş yıl dönümümüz hayırlı, uğurlu olsun. Sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi. Genel merkez tarafından hazırlanan kısa filmin izlenmesi sonrasında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise, "23 yıl, dile kolay, 23 yıllık süreç içerisinde dünü bilmeyen, bugünün kadir kıymetini anlamaz, bilemez. Geriye dönüp baktığımızda elhamdülillah diyor, şükrediyoruz" dedi. Kayseri'nin AK Parti'nin ve cumhur ittifakının kalesi olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi;

"Yerel yönetimleriyle, ülke genelinde yapılan çalışmalarla, Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gibi milletin kurduğu bir siyasi partinin genel başkanı ve cumhurbaşkanımızın yol arkadaş olmanın hep beraber onurunu taşıyoruz. Kayseri'miz AK Parti'nin, cumhurun kalesidir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. El ele, gönül gönle vererek, gerek şehrimizi, gerek ülkemizi bakanlarımızla, milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla, gönül insanlarıyla hep beraber daha iyi noktaya taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, dayanışmamız, bizim gücümüzdür."

Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olarak el ele hizmetlerin süreceğini kaydederek, "Ay yıldızlı Türk bayrağımız altında, vatanına, milletine, devletine ve dinine bağlı olarak yaşamayı lütfeden Mevla'mıza bir kez daha şükrediyor, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları, yol arkadaşları olarak yanında yer almanın ve bizlere hizmet fırsatı veren Kayseri'mizin güzel insanlarına, belediye başkanı tüm kardeşlerimizle beraber el ele sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun" diye konuştu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da gururlu ve heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Her zaman olduğu gibi tek yumruk, tek yürek olarak ülkemizin büyümesi ve güçlenmesi için çalışırken diğer taraftan da şehrimizin gelişmesi için her türlü gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Bugün gerçekten gururluyuz, gerçekten heyecanlıyız. Geriye baktığımızda 23 yıl var, tabi bir başka anlamda da Kayseri için baktığımızda 94'ten beri Kayseri'de bir belediyecilik var. Son 23 yılda devlet olarak, hükümet olarak yaptığımız hizmetler var. Bunlar hepimiz için son derece iftihar kaynağı, gurur kaynağı, ve çalışmalarımız için bir motivasyon kaynağı oldu" şeklinde konuştu. Kayseri'de hizmet ve eser siyaseti ortaya koyulduğunu kaydeden Akar, emeği geçenlere teşekkür ederek, 23 yılda Kayseri'ye yapılan yatırım ve projelerden söz etti. TBMM Milli Komisyon Başkanı Hulusi Akar kentte yapılan projelerden bahsederek, "Lojistik merkez kuruluyor, iş insanlarımız, fabrikalarımız, ithalat, ihracat yapanlar için son derece önemli bir alan olacak. Birinci etabı tamamlandı, takriben bir hafta, 10 gün içerisinde açılacak ve Kayserili hemşehrilerimizin hizmetine girecek" ifadelerini kullandı. Akar, Ankara-Kayseri arasında hızlı tren bağlantısını sağlayacak projeyi de hızlandıracaklarını da sözlerine ekledi. Akar, sokak hayvanlarına yönelik yapılan hizmetleri anlatarak de, büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyelerin büyük bir fedakarlıkla çalışmalar yaptıklarını hatırlatarak; "Bilmeyenler varsa duysunlar, Büyükşehir Belediyemizin 1000 kapasiteli köpek ve 300 kapasiteli kedi barınakları var, hizmette, kullanılıyor, kapasitelerin arttırılması için çalışmalar devam ediyor" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy ise AK Parti olarak milletin huzuru, refahı, geleceği için sorumluluklarının bilincinde oldukları, bu bilinçle milletin umudu olmaya devam edeceklerini söylerken, Milletvekili Şaban Çopuroğlu da Ankara'da Kayseri ile alakalı nokta atışı işlerle uğraştıklarını vurguladı. Çopuroğlu, tüm milletvekilleri ile birlikte bu gayretlerinin devam edeceğini belirtti.

Konuşmaların ardından 23'üncü Yıl Pastası kesilerek, ekranda canlı bağlantı ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitapları dinlendi. - KAYSERİ