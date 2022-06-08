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("Kayseri Ülkü Ocakları'ndan 'İzmir Marşı' açıklaması" başlıklı haberimiz aşağıdaki şekilde düzeltilerek yeniden geçilmiştir)

08.06.2022 16:55
("Kayseri Ülkü Ocakları'ndan 'İzmir Marşı' açıklaması" başlıklı haberimiz aşağıdaki şekilde düzeltilerek yeniden geçilmiştir)

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) bahar şenliklerinde gençlerin İzmir Marşı'nı söylediği anların sosyal medyada gündem olmasının ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını sert bir dille eleştiren Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, "Yeni CHP Atatürk çizgisinden kopmuş,...

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) bahar şenliklerinde gençlerin İzmir Marşı'nı söylediği anların sosyal medyada gündem olmasının ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını sert bir dille eleştiren Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, "Yeni CHP Atatürk çizgisinden kopmuş, Cumhuriyet düşmanlarıyla aynı safta buluşmuştur. Yeni CHP millete sırt çevirmiş, devleti büyükelçiliklere şikayet etmiş, iktidar olmayı ise yabancı başkentlerden dilenmiştir" dedi.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, düzenlediği basın toplantısında ERÜ bahar şenliklerinde gençlerin İzmir Marşı'nı söylediği anların sosyal medyada gündem olmasının ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında söylediği "O şenliğe katılıp İzmir Marşı'nı okuyan bütün gençlerimizin tek tek alınlarından öpüyorum. İyi ki varsınız" sözlerini sert bir dille eleştirdi. Türk gençlerinin Atatürk'ü anmasından daha doğal bir şey olmayacağını söyleyen Başkan Ali Çelik, "Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen bahar şenlikleri esnasında çekilen ve sosyal medyada gündem olan video da binlerce genç hep bir ağızdan 'yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' demektedir. Türk gençliğimim bunu demesinden daha doğal ne olabilir ki. Erciyes Üniversitesi'nde ülkücü hareket her daim etkin olmuş, yapılan bahar şenliklerinde de bizzat üniversite teşkilatımız yapılan organizasyonun içinde aktif rol almıştır. Vatanımızın kurtarıcısı, devletimizin kurucusu, önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hiçbir güruhun ya da siyasi yapının tekelinde olamayacak kadar Türk Milletinin en değerli varlığıdır. Milli ve manevi değerlerine bağlı bugüne kadar terör örgütü ve destekçilerine geçit vermemiş ve vermeyecek olan Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anması nedense bir anda özellikle muhalif cephenin dikkatini çekmiş, duymayan kulakları duymuş, yaşarmayan gözleri yaşarmıştır" ifadelerini kullandı.

"Yeni CHP Atatürk çizgisinden kopmuş, Cumhuriyet düşmanlarıyla aynı safta buluşmuştur"

Çelik, "Asıl dikkate değer olan daha çok kısa bir süre önce teröristlere af vaat eden, terör örgütleriyle yol yürüyen, milletvekilleri terörist cenazelerinde boy gösteren siyasilerin İzmir Marşı üzerinden rant devşirmeye çalışmasıdır. İzmir Marşı, Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı sırasında İzmir'e girişini konu alan bir marş olup, Türk Milleti'nin ortak marşı, milli hassasiyetidir. Öyle ki, il başkanlığımız tarafından organize edilen ve on binlerce katılımın olduğu 'Kutlu Seslenişten Adım Adım 2023'e Kayseri Gençlik Konseri'nde hep bir ağızdan İzmir Marşı okunmuştur. Ayrıca yine 18 Mayıs'ta düzenlenen 'Gençlik Yürüyüşü' İzmir marşı eşliğinde yapılmıştır. Atatürk'ün kurduğu partiyi yabancı elçilerin oyun alanı haline getirenler, Sorosculara, FETÖ'cülere cümle teröristlere umut dağıtanlar şunu iyi bilmelidir ki Erciyes Üniversitesi öğrencileri her yıl on binlerce kişiyle Sarıkamış ve Çanakkale Şehitlerini anmakta her önemli milli olayda tavrını göstermekte olduğu gibi 'ne mutlu Türk'üm diyene' diyen büyük Türk milliyetçisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de her zaman saygı ve rahmetle yad etmektedir. Peki CHP, Atatürk konusunda samimi mi? Yeni CHP Atatürk çizgisinden kopmuş, Cumhuriyet düşmanlarıyla aynı safta buluşmuştur. Yeni CHP Kuva-yi Milliye ruhuna ihanet etmiş, emperyalizmin kapı kulluğuna soyunmuştur. Yeni CHP millete sırt çevirmiş, devleti büyükelçiliklere şikayet etmiş, iktidar olmayı ise yabancı başkentlerden dilenmiştir. Yeni CHP terör örgütleri ve uzantılarıyla iş tutar hale geliniştir. Öyle ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "YPG terör örgütü değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum" diyecek kadar şaşırmıştır. CHP'li Engin Altay'ın "HDP- PKK ilişkisini görmüyoruz" diyecek kadar şirazesi kaymıştır. CHP'liler, terörist başının heykelini dikeceğiz diyen, elinde askerimizin ve polisimizin kanı olan Selahattin Demirtaş'ın hapisten çıkması için seferber olacak kadar alçalmıştır" diye konuştu.

"Terörist cenazelerine katılan milletvekilleri yeni CHP'nin yüzü ve PKK ile yapılan işbirliğinin tescilidir"

"Yüzsüzlüğün alemi yok" diyerek tepki gösteren Ali Çelik, "Bir yandan Kandil'i yerle bir edeceğini iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu, diğer yandan da 'helalleşme' adı altında cumhuriyetimizin değerleri, Atatürk'ümüzün ilkeleri ile bir hesaplaşmaya girmiştir. HDP'lilerin 'Öcalan'sız çözüm olmaz' açıklaması da CHP'nin helalleşme çerçevesinde girmekte midir? Atatürk demekten hicap eden, değerlerimizi her fırsatta hedef alan Canan Kaftancıoğlu, Atatürk'ü Tunceli'de katliam yapmakla suçlayan Orhan Sarıbal, terörist cenazelerine katılan milletvekilleri yeni CHP'nin yüzü ve PKK ile yapılan işbirliğinin tescilidir. Önce dürüstlük, önce samimiyet. Siyasette ve sosyal hayatta herkes maskesini çıkarsın, gerçek yüzünü sergilesin. Yüzsüzlüğün alemi yok. Kuruluş değerleriyle, cumhuriyetle, anayasanın değiştirilemez maddeleriyle, kanunlarıyla kavgalı olanların, küreselcilerin, taklitçilerinin bu yol ve rota ile ilgisi yoktur. Ülkü Ocakları Genel Başkanımız, yolbaşcımız Ahmet Yiğit Yıldırım'ında ifade ettiği gibi, ülkücü Türk gençliği, Nutuk'un kutlu şuuruna erişmiş, Atatürk'ün ülkülerini benimsemiş ve Atatürk'ün kemiklerini sızlatan CHP'nin kirli siyasetine alet olmayacak kadar feraset sahibidir. Kılıçdaroğlu ve CHP güruhu, çok arzu ederler ise kendilerine de birer Nutuk hediye edebiliriz. Sanmıyoruz ama bu sayede yitirdikleri şuurlarını geri getirmeye yardımcı olabiliriz" şeklinde konuştu.

"Kılıçdaroğlu'nun siyasi kurnazlığı karşılıksız kalacaktır"

"Milli şuurunu diri tutan Erciyes Üniversitesi'nin yiğit bozkurtlarını ve kıymetli öğrencilerini siyasi rant aracı olarak kullanmalarına müsaade etmeyeceğiz" diyen Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Çelik, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"Atatürk demekten aciz il başkanına sahip olan, Atatürk'ün büstlerini yıktığında HDP'li ortaklarına ses çıkaramayan Kılıçdaroğlu, sahte Atatürkçülük demeçleri vererek Türk milletini kandırmaya, aldatmaya, milletimizin aklıyla alay etmeye cüret etmemelidir. Densizlerin, hadsizlerin, kendini bilmezlerin, Atatürk'ün emanetine ihanet edenlerin sözleri, bizler için sinek vızıltısından öteye gitmeyecektir. Vatanın bölünmez bütünlüğüne kast eden, bölücü marjinal grup ve örgütlerce perde gerisinde işbirliği yapıp bugün milli şuurunu diri tutan Erciyes üniversitesinin Yiğit bozkurtlarını ve kıymetli öğrencilerini siyasi rant aracı olarak kullanmalarına müsaade etmeyeceğiz. Erciyes Üniversitesi öğrencilerinden etkilenerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hatırlamanızı sağlayan öğrenci kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ayrıca bu vesile ile tam bağımsızlık, bölünmez bütünlük, milliyetçilik gibi Atatürk'ün vazgeçilmez ilkelerini de hatırlayabilmiş olmalarından duyduğum büyük mutluluğu ifade etmek istiyorum. Kılıçdaroğlu ve onun gibi düşünenlerin Türk gençliği üzerinde kurgulamaya çalıştıkları planlar tutmayacak, Kılıçdaroğlu'nun siyasi kurnazlığı karşılıksız kalacaktır. O ve onun gibilere rağmen 21. asır Türk asrı olacaktır. Bu vesileyle büyük Türk milliyetçisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve ilkelerinin yılmaz savunucusu olan Erciyes üniversitesi teşkilatlarımızın her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyor, birilerinin siyasi hafızasını yerine getirdikleri için tebrik ediyorum." - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika ('Kayseri Ülkü Ocakları'ndan 'İzmir Marşı' açıklaması' başlıklı haberimiz aşağıdaki şekilde düzeltilerek yeniden geçilmiştir) - Son Dakika

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