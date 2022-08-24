Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Azerbaycan'da

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi ziyaret için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Tokayev'i Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yakup Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov ve diğer yetkililer karşıladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek olan Tokayev'in ziyareti çerçevesinde, Azerbaycan ve Kazakistan arasında ticari, ekonomik, ulaşım, lojistik, kültürel, insani alanlarda işbirliğinin genişletilmesi ve stratejik ortaklığın geliştirilmesi konuları ele alınacak. Ayrıca ziyarette, iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalanması bekleniyor. - BAKÜ