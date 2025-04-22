Kazım Kurt, Türkiye'nin En Yüksek Vaat Gerçekleştirme Oranına Sahip Belediye Başkanı Oldu - Son Dakika
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Politika

Kazım Kurt, Türkiye'nin En Yüksek Vaat Gerçekleştirme Oranına Sahip Belediye Başkanı Oldu

Kazım Kurt, Türkiye\'nin En Yüksek Vaat Gerçekleştirme Oranına Sahip Belediye Başkanı Oldu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, denetleme platformu nededineyapti.com'un çalışmasına göre Türkiye genelinde en yüksek vaat gerçekleştirme oranına sahip ilçe belediye başkanı oldu. İlk yılında tamamlama ve sürdürülen projeleriyle dikkat çeken Kurt, sosyal belediyecilik anlayışıyla da örnek teşkil ediyor.

22.04.2025 11:07  Güncelleme: 11:09
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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, denetleme platformu nededineyapti.com tarafından 14-18 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmaya göre Türkiye genelinde en yüksek vaat gerçekleştirme oranına sahip ilçe belediye başkanı oldu.

Belediye başkanlarının çalışmalarını mercek altına aldığı bir çalışmaya göre; Odunpazarı Belediyesi, Kazım Kurt'un ilk yılında 22 seçim vaadinden 9'unu tamamladı, 3 projeyi ise aktif olarak sürdürüyor. Gerçekleştirilen projeler arasında Yeni Kreşler, İstihdam Ofisi, Hanım Evleri, İmece Fırınları, Yeni Spor Alanları, Yeni Parklar ve Yeşil Alanlar, Halk Kart Desteği ve Yeni Güneş Enerji Santralleri ve Elektrikli Araçlar gibi toplumsal ve çevresel etki oluşturan projeler dikkat çekiyor.

Topluma dokunan, dayanışmacı bir belediyecilik

Konuyla ilgili açıklamada, "Kurt'un öncülüğündeki sosyal belediyecilik anlayışı; kadınlara, gençlere, çocuklara ve dezavantajlı kesimlere dokunan somut projelerle şekilleniyor. Özellikle Halk Kart, Hanım Evleri ve Kreşler, belediyenin dayanışma temelli hizmet vizyonunu açıkça ortaya koyuyor. Gençlere yönelik spor ve eğitim alanlarının artırılması da, gelecek odaklı bir yatırım olarak öne çıkıyor. Henüz tamamlanmamış vaatlerle ilgili süreçlerde de belediye şeffaflık ilkesinden ödün vermiyor. Çalışmalarının hangi aşamada olduğunu açıklıkla paylaşan Odunpazarı Belediyesi, vatandaşla sürekli iletişim kurarak güven ilişkisini güçlendiriyor." denildi.

Türkiye birincisi Kazım Kurt

Vaat Gerçekleştirme Oranı, belediye başkanlarının ilk yılı olması dikkate alınarak tamamlanan ve başlanan projelerin toplamı esas alınarak belirlendi. Bu kapsamda oluşturulan sıralamada:

Kazım Kurt (Odunpazarı - Eskişehir), Abdullah Özyiğit (Yenişehir - Mersin), Volkan Nallar (Süleymanpaşa - Tekirdağ) şeklinde yer aldı. Kazım Kurt, bu başarıyla yalnızca projeleriyle değil, aynı zamanda hesap veren, katılımcı ve sosyal belediyecilik anlayışıyla Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kazım Kurt, Türkiye'nin En Yüksek Vaat Gerçekleştirme Oranına Sahip Belediye Başkanı Oldu - Son Dakika

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