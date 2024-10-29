Keçiören'de Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı kutlandı - Son Dakika
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Politika

Keçiören'de Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı kutlandı

Keçiören\'de Cumhuriyet Bayramı\'nın 101. yılı kutlandı

Keçiören Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılında ilçede kutlamalar düzenlendi.

29.10.2024 13:25  Güncelleme: 13:28
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Keçiören Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılında ilçede kutlamalar düzenlendi.

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için cadde ve meydanların Türk bayrakları ile donatıldığı Keçiören'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakma töreni gerçekleştirildi. Kalaba Kent Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Cumhuriyet'in tüm kahramanları saygıyla anıldı. Çelenk sunma törenine Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Cumhuriyet Halk Partisi Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Cumhuriyet var olma mücadelesidir"

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer yaptığı konuşmada, "Bugün Cumhuriyet Bayramımızın 101. doğum gününü kutluyoruz. 19 Mayıs 1919'da büyük bir kararlılıkla Samsun'a çıkan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık mücadelesini verirken bu ülkede çok kanlar döküldü. Bugün ay yıldızlı bayrağımız dalgalanıyorsa, bunu başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere, tüm aziz şehitlerimize ve Kurtuluş Savaşı'nda kadın erkek, genç yaşlı demeden mücadele eden herkese borçluyuz. Cumhuriyet var olma mücadelesidir ve bizler de bu varlığı devam ettirme mücadelesinde olacağız. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi, yaşasın Cumhuriyet Bayramımız" dedi.

"Cumhuriyetimizi korumak ve ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz"

Cumhuriyet'in önemine vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ise, "Cumhuriyetimizin ilanının 101. yılını kutlamak üzere Kurtuluş Savaşımızın ilk karargahı olan Keçiören'imizde bir aradayız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının öncülüğünde yakılan bağımsızlık meşalesi, bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yanmaya devam ediyor. Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda milletimizin özgürlüğüne, hak ve hukukuna sahip çıkma iradesidir. Kurtuluş Savaşı yıllarında her türlü zorluğa karşı direnen atalarımız, milli birlik ve beraberlik ruhuyla bu toprakları vatan yapmıştır. İşte o kararlılık, bugün de bizlere ışık tutarak Keçiören'de, Ankara'da, Türkiye'nin dört bir yanında güçlü bir Türkiye inşa etme azmiyle yolumuzu aydınlatıyor. Bizlere emanet edilen Cumhuriyetimizi korumak ve ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, birlik ve beraberlik içinde, Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatacağımıza olan inancımızı bir kez daha haykırıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Keçiören'de Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı kutlandı - Son Dakika

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