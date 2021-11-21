Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte pazar alışverişine çıktı! Fotoğrafları sosyal medyadan yayınladı - Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte pazar alışverişine çıktı! Fotoğrafları sosyal medyadan yayınladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile yaptığı pazar alışverişinin fotoğraflarını Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Alışveriş sırasında pazarcı esnafı ile sohbet de ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Biliyorsunuz gıda durumlarını, tekrar etmeye gerek yok. Korkuya mahal yok, çözeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Çankaya Çukurambar'daki evlerine yakın kurulan halk pazarına gitti. Kılıçdaroğlu, eşiyle yaptığı alışveriş sırasında çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı. "KORKUYA MAHAL YOK, ÇÖZECEĞİZ İNŞALLAH" Kılıçdaroğlu, fotoğraflarla, "Sabah Selvi Hanım ile pazar alışverişimizi yaparken, pazarcı esnafı ile de sohbet etme imkanı buldum. Zaten biliyorsunuz gıda durumlarını, tekrar etmeye gerek yok. Korkuya mahal yok, çözeceğiz inşallah" ifadesini kullandı.

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