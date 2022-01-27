Kemal Kılıçdaroğlu imam hatipli öğrencinin ricasını kırmayıp evine gitti - Son Dakika

CHP'den yapılan açıklamaya göre; Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki Saray İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören Beray Naz Pusat, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na e-posta göndererek evlerine davet etti.

"EN ZORLANDIĞIN DERS HANGİSİ?"

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Pusat ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, aileyle görüşerek Beray Naz Pusat'a, "Dersler nasıl? En zorlandığın ders hangisi?" diye sordu.

"MATEMATİĞİ DÜZELTECEK İNŞALLAH"

Beray Naz ise, "Matematik" cevabını verince, Kılıçdaroğlu bu kez, "Yapmayın; matematiği düzelteceksin, değil mi? Matematiği düzeltecek inşallah" dedi.

Kılıçdaroğlu çifti, çay ve kek ikramının ardından aileyle fotoğraf çekilip evden ayrıldı.