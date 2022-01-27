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Kemal Kılıçdaroğlu imam hatipli öğrencinin ricasını kırmayıp evine gitti - Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu imam hatipli öğrencinin ricasını kırmayıp evine gitti

27.01.2022 17:52

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kendisini, e-posta gönderip davet eden ortaokul öğrencisi Beray Naz Pusat ve ailesini evinde ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre; Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki Saray İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören Beray Naz Pusat, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na e-posta göndererek evlerine davet etti.

"EN ZORLANDIĞIN DERS HANGİSİ?"

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Pusat ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, aileyle görüşerek Beray Naz Pusat'a, "Dersler nasıl? En zorlandığın ders hangisi?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu imam hatipli öğrencinin ricasını kırmayıp evine gitti

"MATEMATİĞİ DÜZELTECEK İNŞALLAH"

Beray Naz ise, "Matematik" cevabını verince, Kılıçdaroğlu bu kez, "Yapmayın; matematiği düzelteceksin, değil mi? Matematiği düzeltecek inşallah" dedi.

Kılıçdaroğlu imam hatipli öğrencinin ricasını kırmayıp evine gitti

Kılıçdaroğlu çifti, çay ve kek ikramının ardından aileyle fotoğraf çekilip evden ayrıldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İmam Hatip, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu imam hatipli öğrencinin ricasını kırmayıp evine gitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu imam hatipli öğrencinin ricasını kırmayıp evine gitti - Son Dakika
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