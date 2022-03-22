Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Boğaziçi' açıklaması: Eski yerlerinize tıpış tıpış gideceksiniz - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü'nün haberine göre Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"NEVRUZ'UN GEREĞİNİ YAPMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

"Barışa, huzura, beraber yaşamaya ihtiyacımız var, bu güzel coğrafyada kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Yani Nevruz'un gereğini yapmaya ihtiyacımız var. bunu yapacağız. Bütün vatandaşlarımıza söz veriyorum, bizim partili olur olmaz, beni sever sevmez, CHP'ye oy verir vermez ama bütün vatandaşların bu ülkede huzur içinde yaşaması benim boynumun borcudur ve beraber yapacağız bunu Millet İttifakı'yla beraber yapacağız."

BOĞAZİÇİ DAVASI: TAM BİR GARABET YAŞANDI

" Türkiye'deki tabloyu görünce söylediklerimin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler atanan rektörü protesto etmişlerdi. Onların yargılamaları vardı. Haksız, hukuksuz bir şekilde avukatlar, öğrenciler çıkarıldı. Hakim terk etti… Tam bir garabet yaşandı. Başarılı öğrencilerin yurt dışına gitmesi lazım. Onların yurt dışı yasakları da hala devam ediyor. Buradan Boğaziçi Üniversitesi'nin bütün yönetimine seslenmek isterim. İktidara da seslenmek isterim.

Tepeden inme hukuksuz şekilde üniversitedeki demokratik atmosferi yok ediyorsanız ve öğretim üyeleri 'Biz bu yönetimi istemiyoruz' diye aylardır haklarını arıyorsa bütün yeni açtıkları fakülteleri, programları iktidara geldiğimizde tamamını kapatacağız. Boğaziçi Üniversitesi gerçek anlamda Boğaziçi Üniversitesi olacak.

Atamayla, torpille gelen üniversitenin koşullarını taşımayan haksız hukuksuz bir şekilde belli makamlara gelenlerin de görevlerine son vereceğiz. Eski yerlerinize tıpış tıpış gideceksiniz. Burası sıradan bir okul değil. Burası Türkiye'nin göz nuru Boğaziçi Üniversitesi diyeceğiz."