Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Fatiha okumayı bilmiyorsun" diyen vatandaş için takdir edilecek hareket! - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Fatiha okumayı bilmiyorsun" diyen vatandaş için takdir edilecek hareket!

21.04.2023 15:02

Adıyaman'da bir vatandaş, mezarlık ziyareti sırasında Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?" sözleriyle yüklendi. Konuyla ilgili sosyal medyadan bir paylaşım gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, "Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir; acısına vermek gerekir. Benim hakkım varsa ben helal ettim" şeklinde konuştu.

Seçim çalışmaları kapsamında gittiği Adıyaman'da mezarlık ziyareti gerçekleştiren Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir vatandaş tarafından protesto edildi.

"BU FATİHA OKUMAYI BİLMİYOR Kİ"

Ziyarette depremde hayatını kaybedenler için dua edildiği sırada bir vatandaş "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?" diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ALKIŞLANACAK TEPKİ

Kısa süreli gerginliğin yaşandığı o anlarda bağıran vatandaş çevredekiler tarafından alandan uzaklaştırıldı. Konuyla ilgili ne diyeceği merak konusu olan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından takdir toplayacak bir açıklamaya imza attı. Kılıçdaroğlu paylaşımında "Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir; acısına vermek gerekir. Bugün bunları konuşmayalım, kayıplarımızı hakkıyla analım. Lütfen o insanımızı da ifşa edecek şeyler yapılmasın, özellikle sosyal medyada sorumlu davranalım. Benim hakkım varsa ben helal ettim" ifadelerine yer verdi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;

YORUMLAR (9)
  • MÜSLÜM KARACA: olgun insan boyle olur teşekürler sayın kılıçdaroğlu insan olmak böyle olur Cevap Yaz 26 6 Yayından Kaldır
  • Özkan Özdemir: Ayıp be ayıp helal olsun kılıcdaroglu oyum sana efendi adam Cevap Yaz 137 100 Yayından Kaldır
  • Burhan Kaya: Oylarımız sana helali hoş olsun Kılıçdaroğlu Cevap Yaz 210 112 Yayından Kaldır
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Mezarlıkta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük terbiyesizlik: Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun? Mezarlıkta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük terbiyesizlik: Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?

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Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Fatiha okumayı bilmiyorsun' diyen vatandaş için takdir edilecek hareket! - Son Dakika


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