Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Fatiha okumayı bilmiyorsun" diyen vatandaş için takdir edilecek hareket!

Seçim çalışmaları kapsamında gittiği Adıyaman'da mezarlık ziyareti gerçekleştiren Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir vatandaş tarafından protesto edildi.

"BU FATİHA OKUMAYI BİLMİYOR Kİ"

Ziyarette depremde hayatını kaybedenler için dua edildiği sırada bir vatandaş "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?" diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ALKIŞLANACAK TEPKİ

Kısa süreli gerginliğin yaşandığı o anlarda bağıran vatandaş çevredekiler tarafından alandan uzaklaştırıldı. Konuyla ilgili ne diyeceği merak konusu olan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından takdir toplayacak bir açıklamaya imza attı. Kılıçdaroğlu paylaşımında "Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir; acısına vermek gerekir. Bugün bunları konuşmayalım, kayıplarımızı hakkıyla analım. Lütfen o insanımızı da ifşa edecek şeyler yapılmasın, özellikle sosyal medyada sorumlu davranalım. Benim hakkım varsa ben helal ettim" ifadelerine yer verdi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;