Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza! Yaralılar var - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza! Yaralılar var

05.08.2023 16:10

Erzincan-Tunceli Kavşağı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Gazetecilerin bulunduğu minibüsün de karıştığı kazada 2'si gazeteci olmak üzere 4 kişi yaralandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün vatandaşlarla bir araya gelmek için Erzincan'a gitti. Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olayda 4 kişi yaralandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Bazı programlara katılmak üzere Erzincan'a gelen Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu konvoyda, Tercan ilçesine geçiş sırasında 7 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Tunceli yol ayırımında yaşanan kazada, 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevik kuvvet minibüsü ile basın aracının da karıştığı kazada araçlarda hasar oluştu.

Olay yerinden ilk kareler:

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza! Yaralılar var
Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza! Yaralılar var
Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza! Yaralılar var
Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza! Yaralılar var
Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza! Yaralılar var
Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza! Yaralılar var
Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza! Yaralılar var
Mesut Şahin
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Güncel
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Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza! Yaralılar var - Son Dakika


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