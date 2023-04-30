Kemal Kılıçdaroğlu'nun meydan okumasına ilk olumlu dönüş Muharrem İnce'den geldi

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, adaylar da vaat ve fikirlerini halkla paylaşabilmek adına televizyon programlarına katılmaya devam ediyor.
Dün akşam katıldığı bir canlı yayında konuşan Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mitinglerin gövde gösterisine dönüşmesini doğru bulmam. Bunlar artık çok gerilerde kaldı. Samimi olarak halkın karşısına çıkılacaksa adaylar gelirler, beraber otururuz, sizler soru sorarsanız, biz cevaplarız, takdir milletindir deriz ve mesele biter. Bu tür toplantılara eksikliklerim ortaya çıkar, sinirlerimi tutamam anlayışıyla gelinemiyorsa bu doğru değil" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun adayların televizyonda tartışması gerektiğine yönelik sözlerine Twitter hesabından yanıt veren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Ben hazırım" dedi.
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