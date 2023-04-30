Kemal Kılıçdaroğlu'nun meydan okumasına ilk olumlu dönüş Muharrem İnce'den geldi - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun meydan okumasına ilk olumlu dönüş Muharrem İnce'den geldi

30.04.2023 11:43

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs seçimlerine katılacak 4 adayın televizyonda tartışması gerektiği yönündeki sözlerine ilk yanıt Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İnce, "Ben hazırım" dedi.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, adaylar da vaat ve fikirlerini halkla paylaşabilmek adına televizyon programlarına katılmaya devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU: MİTİNGLERİN GÖVDE GÖSTERİSİNE DÖNÜŞMESİNİ DOĞRU BULMAM

Dün akşam katıldığı bir canlı yayında konuşan Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mitinglerin gövde gösterisine dönüşmesini doğru bulmam. Bunlar artık çok gerilerde kaldı. Samimi olarak halkın karşısına çıkılacaksa adaylar gelirler, beraber otururuz, sizler soru sorarsanız, biz cevaplarız, takdir milletindir deriz ve mesele biter. Bu tür toplantılara eksikliklerim ortaya çıkar, sinirlerimi tutamam anlayışıyla gelinemiyorsa bu doğru değil" dedi.

ÇAĞRIYA İLK YANIT MUHARREM İNCE'DEN GELDİ

Kılıçdaroğlu'nun adayların televizyonda tartışması gerektiğine yönelik sözlerine Twitter hesabından yanıt veren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Ben hazırım" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun 'Adaylar canlı yayında tartışmalı' çağrısına ilk yanıt Muharrem İnce'den: Ben hazırım
YORUMLAR (19)
  • Dan: Bu millet ittifakinin bu kadar oy almasinin en buyuk sebeplerinden biri genc nesil eski Turkiye'yi bilmiyor. Erdogan kazandi bu ulkenin 3-5 sene daha sansi var, sonrasinda Turkiye, ekonomi biter. 7 kisiden ne ortak karari cikar? Istanbul'unhali ortada. Butun mali kaynaklari yiyecekler, uzerine de imf den gelen parayi alacaklar, sonra topuk. Turkiye en az 20 yil kaybedecek. Yazik. Cevap Yaz 10 13 Yayından Kaldır
  • Izzettin Altıngöz: Çıkmışsın yenmiş çıkmışsın yenmiş yenmişte yenmiş yenmişte yenmiş. Zavallı daha ne düelloya çağırıyorsun?????????? Cevap Yaz 42 54 Yayından Kaldır
  • Osman Arslan: Ne kadar boş adamsın. 3 3 Yayından Kaldır
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Kılıçdaroğlu'nun 'Adaylar canlı yayında tartışmalı' çağrısına ilk yanıt Muharrem İnce'den: Ben hazırım Kılıçdaroğlu'nun 'Adaylar canlı yayında tartışmalı' çağrısına ilk yanıt Muharrem İnce'den: Ben hazırım

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Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu'nun meydan okumasına ilk olumlu dönüş Muharrem İnce'den geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'nun meydan okumasına ilk olumlu dönüş Muharrem İnce'den geldi - Son Dakika
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