Kemal Kılıçdaroğlu'nun meydan okumasına ilk olumlu dönüş Muharrem İnce'den geldi

Canlı yayında bir anda sesi yükseldi: Aynı soruyu Erdoğan'a da sorabiliyor musunuz?

Kılıçdaroğlu'nun seçime günler kala yaptığı çağrıya ilk yanıt İnce'den: Ben hazırım

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, adaylar da vaat ve fikirlerini halkla paylaşabilmek adına televizyon programlarına katılmaya devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU: MİTİNGLERİN GÖVDE GÖSTERİSİNE DÖNÜŞMESİNİ DOĞRU BULMAM

Dün akşam katıldığı bir canlı yayında konuşan Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mitinglerin gövde gösterisine dönüşmesini doğru bulmam. Bunlar artık çok gerilerde kaldı. Samimi olarak halkın karşısına çıkılacaksa adaylar gelirler, beraber otururuz, sizler soru sorarsanız, biz cevaplarız, takdir milletindir deriz ve mesele biter. Bu tür toplantılara eksikliklerim ortaya çıkar, sinirlerimi tutamam anlayışıyla gelinemiyorsa bu doğru değil" dedi.

ÇAĞRIYA İLK YANIT MUHARREM İNCE'DEN GELDİ

Kılıçdaroğlu'nun adayların televizyonda tartışması gerektiğine yönelik sözlerine Twitter hesabından yanıt veren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Ben hazırım" dedi.