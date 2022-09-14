Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Sakarya' gafına Muharrem İnce'den olay yorum: Bu duruma üzülüyorum

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısı kapsamında bugün Sakarya'da konuşma yaptı. Sakarya Meydan Muharebesi'nin ismini gerçekleştiği yer olan Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçelerinden geçen Sakarya Nehri'nden aldığını unutan Kılıçdaroğlu, "Sakarya aynı zamanda milli kurtuluş savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir. Sakarya savaşıdır, Sakarya galibiyetidir" diyerek sosyal medyanın gündemine gelen bir gafa imza attı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kılıçdaroğlu'nun bu gafı kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullancıları söz konusu gafla ilgili çok sayıda paylaşımda bulundu.

İNCE DE YORUM YAPTI

Kılıçdaroğlu'nun gafına bir yorum da Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan İnce, "Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sakarya Melhame-i Kübrası" diye ifade ettiği Sakarya Zaferi'nin 101. yıl dönümünde Sakarya Nehri ile Sakarya kentini karıştırmak anlık bir gaf değildir. Milli Mücadelemizin Başkomutanının kurduğu partinin düşürüldüğü bu duruma üzülüyorum" dedi.