Kemal Kılıçdaroğlu, parti okulu öğrencilerine Atatürk'ü anlattı - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu, parti okulu öğrencilerine Atatürk'ü anlattı

09.04.2022 12:49
Kemal Kılıçdaroğlu, parti okulu öğrencilerine Atatürk'ü anlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Okulu'nun Sosyal Demokrat İdeoloji Eğitimi'ne katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Okulu'nun Sosyal Demokrat İdeoloji Eğitimi'ne katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun, Parti Okulu'nda düzenlenen eğitimi basına kapalı gerçekleşti. Program öncesi Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Aytuğ Atıcı, eğitim kapsamında 2 gün boyunca sosyal demokrasinin "özgürlük, eşitlik, adalet ve dayanışma" gibi evrensel ilkelerinin konuşulacağını söyledi.

Atıcı, programın sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini Anadolu ve Trakya'nın kadim kültürüyle birleştirerek, yoğurarak sunmaya çalıştığını ifade etti.

İdeolojisi bulunmayan yapıların kaybolmaya mahkum savunan belirten Atıcı, şöyle devam etti:

"Bu bir parti ya da başka bir oluşum olur. Bir partinin ideolojisi yoksa ve sağlam değilse yok olmaya mahkumdur. Ama eğer sağlam bir ideolojisi varsa bu oluşumu yok edemezsiniz. Darbe yaparlar, partileri kapatırlar ideolojisi olan partiler küllerinden doğarlar. Partiler kapatılır ama fikirler, ideolojiler sönmez. Bu nedenle onur duyduğumuz ideolojimizin temellerini bugün biraz daha nakşederek içimize işleyeceğiz."

İdeolojilerinin temelinde Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünceleri bulunduğunun altını çizen Atıcı, "Sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirleriyle eğer bağdaştırabilirsek o zaman ideolojimiz, CHP ideolojisi, CHP'nin sosyal demokrat anlayışı ölümsüz olur." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, parti okulu öğrencilerine Atatürk'ü anlattı
Kemal Kılıçdaroğlu, parti okulu öğrencilerine Atatürk'ü anlattı
Kemal Kılıçdaroğlu, parti okulu öğrencilerine Atatürk'ü anlattı
Kemal Kılıçdaroğlu, parti okulu öğrencilerine Atatürk'ü anlattı

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Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgürlük, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu, parti okulu öğrencilerine Atatürk'ü anlattı - Son Dakika


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