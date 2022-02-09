Üye Girişi
Kemal Kılıçdaroğlu: Sevgili halkım, saat 22.00'de sizi evime davet ediyorum - Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu: Sevgili halkım, saat 22.00'de sizi evime davet ediyorum

09.02.2022 15:49

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sık sık çekip sosyal medya hesabına yüklediği video serisine bu akşam kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

"ÖNEMLİ BİR KONUYU KONUŞACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bu akşam için saat vererek vatandaşlara çağrıda bulundu. CHP liderinin tweet'inde "Sevgili Halkım, Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum. Burada buluşmak üzere..." ifadeleri yer aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan merak uyandıran paylaşım: Saat 22.00'de sizi evime bekliyorum

BÜROKRATLARI UYARMIŞTI

Daha önce helalleşme çağrısı ile siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen Kemal Kılıçdaroğlu, çektiği bir video ile bürokratları uyarmıştı. Kılıçdaroğlu, "İktidarın değişmesine az kaldı. İktidar değiştiğinde soruşturmalar başlayacak ve eminim ki bu bürokratların bir kısmı 'efendim emir aldık uygulamak zorunda kaldık' diyeceklerdir. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, pazartesi itibariyle durun. Bu illegal, paralel sistemlerden elinizi eteğinizi çekin." demişti.

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu: Sevgili halkım, saat 22.00'de sizi evime davet ediyorum - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:54 Yenilgi sonrası Fenerbahçe'de fatura 3 yıldız futbolcuya çıktı
15:49 Kemal Kılıçdaroğlu: Sevgili halkım, saat 22.00'de sizi evime davet ediyorum
15:44 Birbirlerine çok yakıştırılıyorlardı! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan kötü haber
15:44 Yarı çıplak kadın garsonlar ortalığı karıştırdı! Belediye şikayet üzerine restoranı kapattı
15:35 Oğlum dizisinin konusu nedir? Kaan'ın başına neler geliyor?
15:17 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 100 zam mı geliyor? Başındaki isim yanıtladı: Oranı minimumda tutacağız!
15:11 Böbreğini vererek yaşattığı sevgilisi, hayata döner dönmez mutluluğu başka kadınlarda aradı!
15:07 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Asya'yı nasıl bir sürpriz bekliyor
15:04 Dünyanın ayrı düşünemediği çift, daha fazla ayrı kalamadı: Hande Erçel ve Kerem Bürsin yine beraber!
15:01 Falyalı cinayetinin ilk polis raporu: 31 el ateş edildi, otopsi bugün! Şüpheli 2 gün tedbiren tutuklu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 16:00:18. #1.13#
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu: Sevgili halkım, saat 22.00'de sizi evime davet ediyorum - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement