Kent lokantaları polemiği! Murat Kurum 'Ben olsam utanırım' dedi, İmamoğlu 'Allah akıl versin' diyerek yanıt verdi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, kent lokantalarıyla ilgili "Öyle 4 tane lokanta açıp 'Biz iş yaptık' diye milletin karşısına çıkmaktan utanırız" çıkışında bulundu. Kurum'un bu sözleri sorulan İmamoğlu, "O Kent Lokantaları'nda 2.5-3 milyon insan yemek yedi. Gerçekten şaşırmış durumda, zaman daraldıkça yapamayacağını anlıyor. Kendini ispat çabasında ama çok kötü cevaplar veriyor. 31 Mart'ı inşallah çıkartır" ifadeleriyle yanıt verdi.
31 Mart tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler yaklaştıkça adaylar arasında tansiyon da yükseliyor. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Pendik'te bir otelde düzenlenen Ülkü Ocakları Buluşması'nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Kurum, "Metro duraklarındaki o durumu, metrobüs duraklarındaki o eziyeti görsem ben olsam emin olun istifa ederim" ifadesini kullandı.
Kent lokantaları hakkında da konuşan Kurum, "Kent lokantasını bir proje olarak İstanbul'a sunmak, çok büyük bir projeymiş gibi bahsetmek bizi hayretlere düşürüyor. İki gecede İstanbul'un 39 ilçesine lokanta, sosyal tesis açarız. Bunu sanki bir işmiş gibi, sanki marifetmiş gibi anlatıp, yarım çay bardağı su verip, süt verip bunu bir hizmet gibi milleti kandırmaya yönelik söylemlerden artık biz sıkıldık, yorulduk. İstanbul'un her yerine o sosyal tesislerimizi o zarar ettirdikleri Beltur'la yeniden kazandıracağız. Öyle 4 tane lokanta açıp 'Biz iş yaptık' diye milletin karşısına çıkmaktan utanırız" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pendik'te kanaat önderleriyle bir araya geldiği program sonrasında Kurum'un Kent Lokantaları'na ilişkin sözlerine cevap verdi. Soruları yanıtlayan İmamoğlu, "Allah akıl versin. Bu laflarından sonra ben ne diyeyim. Ne dersine çalışmış, üzülüyorum. Ne bu milleti tanıyor. Yapılan iyi hizmetleri al da kopyala onlarla dalga geçme. O 'Kent Lokantaları'nda 2.5-3 milyon insan yemek yedi. Gerçekten şaşırmış durumda, zaman daraldıkça yapamayacağını anlıyor. Kendini ispat çabasında ama çok kötü cevaplar, sözler veriyor. 31 Mart'ı inşallah çıkartır" dedi.
Son Dakika › Politika › Kent lokantaları polemiği! Murat Kurum 'Ben olsam utanırım' dedi, İmamoğlu 'Allah akıl versin' diyerek yanıt verdi - Son Dakika
Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin yanlıları, İsrail'in saldırılarını aylardır sürdürdüğü Gazze'deki 'soykırıma' karşı gösteri düzenledi. Paris'te ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Filistin destekçileri, Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını talep etti. Muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, LFI Milletvekilleri David Guiraud, Carlos Martens Bilongo, Avrupa Parlamentosunda (AP) Sol Gruptan Fransız Milletvekili Manon Aubry'nin katıldığı gösteride, 'Gazze'deki soykırımı durdurun' çağrısı yapıldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 2024-2029 Balıkesir Şehir Yönetim Manifestosunu açıklayarak istihdamdan kentsel dönüşüme, sosyal belediyecilikten sanayiye kadar 100 yeni müjde verdi. Yılmaz, Balıkesir'i en yaşanılır ve özenilen şehir yapma sözü verdi ve projelerini 7 başlık altında topladı. Manifestoda, istihdamın artırılması, kentsel dönüşüm, üst yapı, tarımsal kalkınma, sosyal hizmetler gibi konular yer aldı.
Dünya Müslüman Alimler Birliği, Gazze'deki savunmasız sivillere yönelik uygulanan soykırımı ve asrın suçunu en sert ifadelerle kınadı ve İslam dünyasını, bu suçlara karşı durmaya çağırdı. Toplantıda, Gazze'deki çocuk, kadın ve erkeklerin uğradıkları zulme karşı çıkma konusunda daha önce Birlik tarafından yayınlanan açıklama, fetva ve pratik öneriler teyit edildi ve Gazze'deki savunmasız sivillere yönelik uygulanan soykırım ve asrın suçu en sert ifadelerle kınandı. Ayrıca, İslam ümmeti, halkları ve liderleri, bu acımasız saldırıya ve işgal ordusunun Gazze'de işlediği suçlara karşı durmaya, bu zalim saldırıya karşı yekvücut olmaya ve Gazze halkına gıda, içecek ve ilaç sağlamaya davet edildi.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Esenler'de düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Kurum, deprem planı ve İstanbul'daki ulaşım sorunlarına değinerek eleştirilerde bulundu. Ayrıca, Esenler'e yapılacak projeleri de açıkladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü'nün Mali Yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi daha tutuklandı. Böylelikle soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısı 39'a yükseldi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, partisinin yeni il başkanlığı hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı olarak millete hizmet ettiklerini ve koltuk, makam derdinde olmadıklarını belirtti. Kalaycı, Türkiye'nin uluslararası alanda sözü geçen bir ülke haline geldiğini ve terörle mücadelede destan yazdıklarını vurguladı. Ayrıca, ekonomi, savunma sanayi ve enerji alanında yapılan atılımlara da değindi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Arnavutköy'de iş insanları ile bir araya geldi. Bakan Işıkhan, "Dolar bazında milli gelirimiz Türkiye tarihinde ilk kez bir trilyon doları aştı" dedi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Siirt'te düzenlenen mitinge katıldı. Bakırhan, mitingde partisinin yerel seçimlerde adayları için destek istedi ve televizyonlarda DEM Parti'nin tartışıldığını belirtti. Bakırhan, partilerinin kadınların partisi olduğunu vurgulayarak, kadınların her partiye eşit şekilde destek vermesi gerektiğini söyledi. Bakırhan, daha sonra Eruh ve Kurtalan ilçelerini ziyaret etti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan'ın programında yaptığı konuşmada, Türkiye'de oynanan oyunları bozduklarını ve bu seçimde de galip geleceklerini belirtti. AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati ise Mersin'in hizmetle ve yatırımlarla önemli bir merkez haline geleceğini söyledi. Serdar Soydan ise Mersin'e 100 projeyle hizmet etmek için geldiklerini ve kentin eksikliklerini gidermek için çalışacaklarını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (8)