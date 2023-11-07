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Kentsel dönüşüm düzenlemesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı - Son Dakika

Kentsel dönüşüm düzenlemesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

Son Güncelleme: 08.11.2023 00:30

Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Kentsel dönüşüm düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

KANUN TEKLİFİ TBMM'DE KABUL EDİLDİ

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Teklife göre, hak sahipliğine ilişkin işlemler hariç olmak üzere hasar tespit raporlarına dayalı olarak tesis edilen idari işlemlere karşı açılan iptal davalarında İdari Yargılama Usulü Kanunu'na eklenecek maddeyle yeni usuller getiriliyor. Keşif yapılması ve bilirkişi raporlarının teslim edilmesi bakımından süreler kısaltılıyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI KURULUYOR

Tarafların istemi olsa dahi duruşma yapılması mahkemenin takdirine bırakılıyor; davaların dosyanın tekemmülünden veya ara karar, keşif, bilirkişi incelemesi ya da duruşma yapılması gereken hallerde, bunların tamamlanmasından itibaren en geç 15 gün içinde karara bağlanması hüküm altına alınıyor. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulacak ve Başkanlık özel bütçeli olacak. Riskli yapı tespiti ve Hazine taşınmazlarının değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsisine ilişkin görev, hak ve yetkilerin bundan sonra Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca kullanılmasını sağlamak üzere değişiklik yapılıyor.

"YARISI BİZDEN" KAMPANYASI DA DÜZENLEMEDE YER ALIYOR

Teklifle, İstanbul'da dönüşümü hızlandırmak için başlatılan "Yarısı Bizden" kampanyasının uygulanabilmesi için hak sahiplerine yapım için mali yardım yapılabilmesine yönelik kanunda düzenleme yapılıyor. Salt çoğunluk ile karar alan malikler tarafından, alınan karar ile anlaşma şartlarını ihtiva eden teklifin salt çoğunlukla alınan karara katılmayan maliklere, noter vasıtasıyla veya ilgili muhtarlıkta 15 gün süre ile ilan edilmek suretiyle bildirilecek.

Kaynak: AA

Emlak, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Kentsel dönüşüm düzenlemesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kentsel dönüşüm düzenlemesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı - Son Dakika
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