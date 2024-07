Kepez Belediye Başkanı Mahalle Muhtarlarıyla Buluştu

Politika

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, mahalle muhtarlarının desteğiyle Türkiye'ye örnek olacak bir belediyecilik yapacaklarını söyledi.

Başkan Mesut Kocagöz, yol arkadaşlarım, dediği muhtarlarla bir araya geldi.

Kepez Belediyesinin Macera Ormanı'nda yer alan sosyal tesisindeki buluşmaya Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Kabaağaç, dernek yönetimi ile 68 mahalle muhtarının tamamına yakını katıldı.

Belediye başkan yardımcıları ile birim müdürleri de toplantıda hazır bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada talepler dinlendi ve mahallelere yapılacak hizmetler konuşuldu.

Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Kabaağaç, Başkan Mesut Kocagöz'e, yaşadığı hukuki süreçten dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Konuşmasında muhtarların ve dernek yönetiminin isteklerini dile getiren Kabaağaç, belediye yönetimiyle muhtarların bir araya gelmesinin vatandaşların hizmet taleplerinin karşılanması adına önemli olduğunu söyledi.

"Belediyenin makam kapısı yok"

Daha sonra söz alan Başkan Mesut Kocagöz de, muhtarlarının her birinin belediye başkanı olduğunun altını çizerek, muhtarlara şöyle seslendi: "Yaşadığım yargı sürecinden dolayı 2 ay kadar görevimden uzak kaldım.

Her gün yüzlerce kişiyi makamımda ağırlıyorum. Seçim döneminde makam kapımızı olmayacak, dedik. Dediğimi yapıyorum. Önümüzdeki süreçte yoğun bir şekilde sahada olacağım. Bu süreçte muhtarlarımızla sık sık bir araya geleceğim. Hepiniz birer belediye başkanısınız. Benim dönemimde bunu yaşayacaksınız. Bu dediğimi Kepez Belediye Başkan Yardımcısı olduğu dönemde ki muhtarlar yaşadı. Bütçemiz belli. Parayı nereye harcayacağımızı ilk önce muhtarlarımıza soracağız. Mahalle meclislerini kurmayı çok istiyorum. Mahalle meclislerinin başında muhtar yer alacak. Bu mecliste her yaştan, toplumun her kesiminden vatandaşlar ile seçim barajını geçen siyasi partilerin temsilcileri olacak. Siyaset üstü olabilmesi için de meclisin başkanı muhtar olacak. Bu meclise her türlü imkanı vereceğim. Muhtar, mahallenin problemlerini zaten biliyor. Halkın, diğer siyasi partilerin temsilcilerin yer aldığı meclis ile mahallelerin sorunlarını daha hızlı çözeceğiz."

"Egom yok, yürüyüşüm değişmedi"

Mahallelerimizin problemlerine birlikte çözüm bulacaklarını aktaran Kocagöz, "Hizmetleri birlikte gerçekleştireceğiz. Muhtarlarımızın desteğiyle Türkiye'ye örnek olacak bir belediyecilik yapacağız. Fikirlerinize ihtiyacım var. Çoğunuz bilir egom yoktur. Bilmeyenler de bunu yaşayarak görecekler. Belediye başkanı oldum, diye yürüyüşüm falan değişmez. Dün ne isem bugün de aynıyım. Samimiyetimi gördüğünüzde bırakın bana kızmayı, bana kızanlara kızacaksınız. 68 mahalle muhtarımızın 68'i de benim başımın tacı. Bizler ay yıldızlı al bayrak için gözünü kırpmadan canını verebilecek insanlarız. Biz bayrağımızı, memleketimizi seviyoruz. Belediye başkanlığı benim için daha yeni başladı. Dertlerinizi dinleyeceğiz, dertlerinize derman olacağız. Bizim dönemimizde mutlu olacağınız, güzel bir 5 yıl yaşayacaksınız. Hizmet taleplerinizi karşılamak için çalışacağız. Birinci yılımızda bütçeyi oluşturacağız. Hizmet taleplerinin karşılanmasıyla ilgili biraz sabırlı olacağız. Belediyenin parası, 650 bin kişinin parasıdır. Belediyenin şu kadar borcu var, demek bana yakışmaz. Mazeretlere sığınmam. Hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz. Biz tekeden süt çıkaracağız. Nereye para harcadığımı göreceksiniz. Dönemimde belediyedeki harcamalarda şeffaflık olacak. Önümüzde güzel günler var. Hep beraber halkımızın isteklerini yapacağız" ifadelerine yer verdi.

"Kepez'i Antalya'nın vitrini yapacağız"

Kocagöz, muhtarların, mahallelerinde belediyenin hizmet elçisi olduğuna dikkat çekerek, "Muhtarlarımıza rahat bir şekilde çalışabilecekleri ortamları oluşturacağız. Bunu yapmak boynumuzun borcu. Mahallelerimizin yaşadığı sıkıntıları biliyorum. Kepez'de muhtar olmak bir ayrıcalıktır. Bunu yaşayacaksınız. Bana güvendiniz, destek oldunuz. Ben de muhtarlarımızın başını öne eğdirmeyeceğim. Muhtarlarımızla, hemşehrilerimizde Kepez'de yaşamaktan gurur duyacaklar. Kepez artık Antalya'nın arka bahçesi değil, vitrini olacak. Vaat ettiğimizden daha fazla projeyi, muhtarlarımızın, vatandaşlarımızın desteğiyle yapacağız" dedi.

Muhtarları ofislerinde yakın bir tarihte ziyaret edeceğini aktaran Kocagöz, toplantının sonunda pozitif ayrımcılık yaparak, ilçenin kadın muhtarlarıyla özel fotoğraf çekildi. Daha sonra tüm muhtarlarla günün anısına fotoğraf karesinde bir araya gelen Başkan Kocagöz, bu dönemki Kepez muhtarlarının yer aldığı panoyu da misafirlerine verdi. - ANTALYA