Kepez Belediyesi Park Yenileme Projesi Student Workshop'u Düzenledi - Son Dakika
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Politika

Kepez Belediyesi Park Yenileme Projesi Student Workshop'u Düzenledi

Kepez Belediyesi Park Yenileme Projesi Student Workshop\'u Düzenledi

Kepez Belediyesi, Yeni Emek Mahallesi'ndeki park yenileme çalışmalarını, Akdeniz Üniversitesi İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı öğrencilerinin gözetiminde gerçekleştirdi. Başkan Kocagöz, öğrencilerden gelecekte çocuklar için güvenli parklar tasarlamalarını istedi.

24.11.2024 13:32  Güncelleme: 13:33
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Kepez Belediyesi, Yeni Emek Mahallesi'ndeki park yenileme çalışmasını, İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı öğrencilerinin gözetiminde gerçekleştirdi. Başkan Kocagöz, öğrencilerden gelecekte çocuklar için güvenli parklar tasarlamalarını istedi.

Kepez Belediyesi, çocuklar için daha güvenli hale getirmek ve hizmet yılını artırmak için kullanım alanları eskiyen mahalle parklarını yenilemeyi sürdürüyor. Her hafta bir mahalle parkını baştan sona yenileyen Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, son 8 ayda 146 bin metrekare büyüklüğünde 52 parkın tadilatını yaptı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bu hafta ise Yeni Emek Mahallesi 2566 ve 2567 sokakları arasında 5 bin 491 m2 alanda bulunan parkı bakıma aldı. Tadilat çalışmasını, Akdeniz Üniversitesi (AÜ), Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerinin 4. Sınıf öğrencileri de takip etti.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün misafir ettiği öğrenciler, 'Kent Mobilyaları Dersi' için park yenileme çalışmasını inceledi. İç Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Abdullah Hikmet Başaytaç, öğrencilerin derslerini uygulamaları olarak sahada görmeleri için bu geziyi düzenlediklerini söyledi. İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı öğrencilerinin, anketler aracılığıyla kentlinin neye ihtiyacı olduğunu, memnuniyetlerinin ne olduğu, nelerle ilgili yenilenme ya da değişim göstereceği konusunda park ve meydanlar üzerine bir çalışma yaptığını aktaran Başaytaç, "Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün atölyesini de ziyaret ederek, kent mobilyalarının tasarımını yerinde gördüler. Park tadilat çalışmasını yerinde takip ederek, uygulanan projenin onarım sürecinde yaşanacak durumlar ve bunun çözümüyle ilgili bilgi aldılar" ifadesini kullandı.

AÜ öğrencilerini, Kepez'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mesut Kocagöz ise şunları söyledi: "Öğrencilerimiz saha gezisiyle kent tasarımı çalışmasını yerinde gördüler. Antalya'nın geleceği Kepez, Türkiye'nin geleceği ise gençler. Bu gençler sayesinde ülkemiz, şehrimiz çok daha güzel olacak. Kepez'de değişimi ve dönüşümü gençlerle başlattık. Bu gezi, öğrencilerimiz için bir tecrübe olacak. Gençler, bu gezide bizim tecrübelerimizi alacaklar ama biz de onların ufuklarını, hayallerini almak istiyoruz. İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı öğrencilerimizden gelecekte parkları; çocuklar için güvenli ve daha uzun ömürlü olabilmesi yönelik çalışma yapmalarını istiyorum."

Park baştan sona yenilendi

Tadilat kapsamında yeşil alanı zarar gören ve kullanım imkanı kalmayan piknik masaları, banklar ve çöp kutuları, yenileriyle değiştirildi. Kent mobilyaları, açık hava spor aletleri ve oyun parkının kısmi zarar gören bölümleri ise onarıldı. Parkın dinlenme, oyun ve spor aksesuarları yeniden boyandı. Uzayan çimler biçilirken, ağaçların ve çalıların tehlike oluşturan dalları kesildi. Yürüyüş alanlarının kırılan taş zemini, bordürler onarıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kepez Belediyesi Park Yenileme Projesi Student Workshop'u Düzenledi - Son Dakika

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