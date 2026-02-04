Kepez Meclisi\'nde yoğun gündem

Kepez Belediye Meclisi'nin Şubat ayı toplantısında "Yaşlı Dostu Kepez" vizyonunu güçlendiren uluslararası projeye katılım, kentsel tasarım gelir tarifesinde indirim güncellemesi ve merhum siyasetçi Deniz Baykal'ın isminin Kepez'de yaşatılmasına yönelik önemli kararlar oy birliğiyle kabul edildi.

Kepez Belediye Meclisi'nin Şubat ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz başkanlığında toplanan mecliste 35 yazılı, 3 önerge olmak üzere 38 gündem maddesi görüşüldü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan meclis toplantısı grup sözcülerinin konuşmasıyla devam etti. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de, merhum Deniz Baykal'ı sevgi ve saygıyla anarak başladığı konuşmasında Antalya-Burdur kara yolunda meydana gelen trafik kazasında yaşamlarını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulundu. Şubat ayında idrak edilecek olan Ramazan ayına da değinen Başkan Kocagöz, "Ramazan-ı Şerifimiz hayırlı olsun. Her zaman olduğu gibi bütün meclis üyelerimizin gayretiyle bütün mahallelerimizde iftar yemekleri vereceğiz. Hep beraber olalım. En büyük umudum, beklentim hep beraber olalım. Biriz, beraberiz, Kepez'i hep beraber yönetiyoruz" dedi.

Başkan Kocagöz'ün konuşmasının ardından Ocak meclis kararlarıyla ilgili komisyonlardan gelen maddeler oylanarak karara bağlandı.

Tasarrufu belediyeye ait Baraj Mahallesi 5860. Sokak'ta bulunan park alanına hayırsever Hamdullah Bulut, yine belediyeye ait Ünsal Mahallesi'nde bulunan park alanına ise hayırsever Doğan Askan tarafından Semt Evi yapılması amacıyla Başkan Kocagöz'e protokol işlemleri için yetki verildi. Çamlıbel Mahallesi'nde bulunan park alanına yapılacak Ortak Buluşma Alanı (OBA) yapımını yine hayırsever Doğan Askan üstlendi. Başkan Kocagöz'e gerekli işlemleri yürütme ve uygulama yetkisi Kepez Meclisince oy birliğiyle verildi.

Kepez'den engelleri aşan hizmet

Kepez Belediyesi ile Global Engelliler Vakfı arasında ilçede yaşayan engelli ve ileri yaşlı insanların erişilebilirlik ile topluma katılımını sağlamak amacıyla 12 ay boyunca sürekli ve sürdürülebilir global kapsayıcı turizm hizmetlerinin verilmesi konusunda işbirliği yapılmasına, bu kapsamda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Engelli Hizmetleri Birimi ile koordineli bir şekilde çalışılmasına ve gerekli protokol işlemlerini yürütmek üzere Başkan Kocagöz'e yetki verildi.

İsimleri Kepez'de yaşayacak

Kirişçiler Mahallesi'ndeki 9978-9979 Sokaklar kesişiminde bulunan parka Şehit Mehmet Ece Parkı, aynı mahalledeki 9829-9822 Sokaklar kesişimindeki parka Şehit Mustafa Cingöz Parkı, Ahatlı Mahallesi 3165 ve 3180 Sokaklar kesişimindeki parka Yunus Emre Parkı, Ahatlı Mahallesi 3159- 3181- 3188 Sokaklar kesişimindeki parka Umut Parkı, Ahatlı Mahallesi 3110- 3112 -3119 Sokaklar kesişimindeki parka Deniz Parkı adının verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

İsim Tespit Komisyonu'na havale edildi

Barış Mahallesi 2927. Sokak üzerinde bulunan parka İsmet Paşa Parkı, Varsak Esentepe Mahallesi 13. Cadde ile 7014 Sokak kesişimindeki parka Mehmet Çavuş Parkı, yine aynı mahallede 7112- 7113 sokak kesişimindeki parka Durmuş Kula Parkı, Erenköy Mahallesi 4861- 4851 Sokaklar arasında bulunan parka Erenköy Parkı isminin verilmesi hususu İsim Tespit Komisyonu'na havale edildi.

Yazılı gündem maddelerinin ardından meclise önerge olarak sunulan 3 gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün önerisiyle meclis gündemine taşınan ve Yaşlı Dostu Kepez Projesini kapsayan madde oy birliğiyle kabul edilerek Başkan Kocagöz'e işbirliği protokolü için yetki verildi. Hızla kentleşen Antalya'da kentsel ısı adası ve aşırı yağışların etkisinin getirdiği zorlukların bilincinde olan Kepez Belediyesi, Yaşlı Dostu Kepez projesi ile ilçede yaşayan yaşlıların yaşamlarına dokunuyor. 2025-2029 Stratejik Plan ve Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planları (SECAP) projesi, kentsel dayanıklılığın arttırılmasını ve başta yaşlılar olmak üzere hassas vatandaşların korunmasını önceliklendirmektedir.

"Aşağıdan Yukarıya Dayanıklılık İnşası" başlıklı uluslararası proje, (Belmont Forum- TÜBİTAK ortaklığı çok ortaklı proje başvurusu) Türkiye (Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü, Gebze Teknik Üniversitesi ve Antalya Valiliği) Japonya (Kanada Üniversitesi) ve İsviçre (Zürih Üniversitesi) ortaklarının katılımıyla iklim değişikliğinin yerel düzeyde yaşlar üzerindeki etkilerini azaltmayı hedeflenmektedir. Kepez Belediyesi Belmont Forum'un İklim Çevre ve Sağlık konulu çağrısına sunulan "Savunmasız Yerler ve Halkın Bilgisi: Aşağıdan Yukarıya Dayanıklılık İnşası" başlıklı proje önerisine; bilimsel araştırma ile belediyecilik uygulamaları arasında bu proje aracılığıyla kurulacak köprünün, Kepez'i daha dayanıklı ve yaşanabilir bir ilçe yapma yolunda önemli katkılar sağlayacak. Kepez Belediyesi bu projede sadece bir uygulama alanı değil, çözümün ortağı olarak kritik bir paydaş rolü üstlenecek. Muhtarlıklar ve Yaşlı Dostluk Kepez kapsamında yürütülecek katılımcı atölyelerle mahalle sakinleri ve belediye uzmanları bir araya gelerek Kepez'e özgü iklim uyum stratejilerini birlikte tasarlayacak.

Kentsel tasarım gelir tarifesi güncellenmesi

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, harita, plan ve alt yapı katılım ücretleri cetvelinin 3 ve 4 maddelerinin güncellenmesi konusunu da meclis gündemine taşıdı. 2026 bütçesinde 5.000 TL olan harita plan ve altyapı ücreti 2500 TL'ye, yine 2026 bütçesinde kat artışından faydalanan parseller için ruhsat aşamasında parsel metrekare başına 1000 TL olarak belirlenen harita, plan ve alt yapı ücreti 750 TL olarak güncellendi.

Baykal'ın ismi Kepez'de yaşayacak

Şubat meclisine önerge olarak sunulan Cumhuriyet Halk Partisi 4. Genel Başkanı, Maliye Bakanı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Meclis Başkanlığı görevlerinde bulunan, 2023 yılında hayatını kaybeden Deniz Baykal'ın isminin Kepez'deki bir bulvar, spor tesisi veya kültür merkezine verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. - ANTALYA