Edirne'nin Keşan ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı.
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Büyük Cami Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki merkezin açılışında yaptığı konuşmada, Keşan'da son 5 yılda 130 milyon lira hibe ile önemli işlere imza atıldığını söyledi.
Meydan projesini ilçenin cebinden bir kuruş çıkmadan hayata geçirdiklerini belirten Aksal, "Çok yakında Keşan Hükümet Konağı'nın ihalesini gerçekleştireceğiz. 16 derslikli fen lisesi inşa ediyoruz ve kapalı yüzme havuzunu da tamamladık. Ayrıca Enerji Bakanlığımızdan 650 ton bitüm getirdik, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığımızın destekleriyle yollarımızı sıcak asfalt yaptık." diye konuştu.
Aksal, Keşan'da AK Parti belediyeciliğinin devam etmesi için vatandaşlardan destek beklediklerini dile getirdi.
Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da 100 projeyle Keşan'ın Türkiye'nin ikinci yüzyılına hazır olduğunu belirtti.
Keşanlıların hizmetkarı olduklarını söyleyen Helvacıoğlu, "Seçim Koordinasyon Merkezi'nde vatandaşlarımızı ağırlayacağız. Artık burası AK Partililerin, MHP'lilerin olduğu kadar CHP'lilerindir, İYİ Partililerindir ve hangi görüşten olursa olsun tüm kardeşlerimizindir. Burası her Keşanlının ikinci mekanıdır, burası Keşan sevdalısı Keşanlılarındır. Hangi partili olursa olsun herkesi çayımızı içmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç da hedefinde insan olan sosyal belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ifade etti.
Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.
Açılışa ilçe, belde belediye başkanları, MHP İlçe Başkanı Adnan İnan ve partililer katıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a tam destek vererek, "Sayın Altınok işinin ehli, Ankara'nın sevdalısıdır." dedi. Daha sonra Altınok'a koltuğunu veren Bahçeli, "Koltuğa oturdun Allah'ın izniyle kalkmayacaksın" ifadelerini kullandı.
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