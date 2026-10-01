CHP'nin ihracını istediği Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik partiden ayrıldı - Son Dakika
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CHP'nin ihracını istediği Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik partiden ayrıldı

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CHP\'nin ihracını istediği Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik partiden ayrıldı
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Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, CHP MYK'nın kendisini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmesinin ardından partisinden istifa ettiğini yazılı açıklamayla duyurdu. Özçelik, gerekçesini bilmediği bu kararın ardından ihraç sürecinin tarafı olmanın kimseye fayda sağlamayacağı kanaatine vardığını ifade etti.

ANTALYA'nın Alanya ilçesi Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yaptığı yazılı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Aktif siyasi hayatının 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile başladığını ve CHP'nin Alanya Belediye Başkan adayı olarak çıktığı bu yolda belediye başkanı seçildiğini belirten Özçelik, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

ALANYA'DA BİR İLK

"Böylece Cumhuriyet Halk Partisi olarak Alanya tarihinde ilk kez belediye başkanlığı seçimini kazandık. Bu tarihi sonucun sorumluluğunu ilk günden itibaren büyük bir ciddiyetle taşıdım.

KARARIN GEREKÇESİNİ BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

30 Eylül 2026 tarihinde, hangi gerekçelerle alındığı konusunda hiçbir bilgim ve fikrim olmayan bir kararla, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğimi öğrendim. Bu gelişmenin ardından vereceğim kararı öfkeyle, kırgınlıkla veya anlık bir tepkiyle almak istemedim. Yaşananları bütün yönleriyle değerlendirdim; vicdanımla, siyasi sorumluluğumla ve Alanya halkına karşı taşıdığım görev bilinciyle tarttım.

Gelinen noktada, hakkımda yürütülecek bir ihraç sürecinin tarafı olmanın ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne Alanya'ya ne de şahsıma bir fayda sağlayacağı kanaatine vardım. Bu nedenle kararımı başkalarının tercihlerine göre değil, kendi vicdanım ve sorumluluk anlayışım doğrultusunda veriyorum. Aldığım kararın bütün siyasi ve kişisel sorumluluğunu da üstleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden bugün itibarıyla istifa ediyorum."

Kaynak: DHA
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