Khan Türkiye'ye ilk resmi ziyaret yapacak Londra Belediye Başkanı olacağını açıkladı

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Londra'da bir Türk restoranında künefe yaparak hünerlerini sergiledi. Khan, 2026 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı vesilesiyle Türkiye'de temaslarda bulunacağını duyurarak, "Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak ilk Londra Belediye Başkanı olacağımı açıklamaktan büyük gurur duyuyorum" dedi.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Londra'da bir Türk restoranını ziyaret ederek Türkiye ile ilişkilere dair açıklamalarda bulundu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Londra'daki Antepliler Künefe restoranını ziyaret eden ve burada çalışanlarla sohbet eden Khan, künefe yapımına bizzat katıldı ve restoran şefinin verdiği talimatlarla künefe yaptı. Bu sırada Khan, restoran sahibinin belediye başkanlığından ayrıldığında kendisine restoranda bir iş vereceği konusunda da şakalaştı. Tatlının pişirilmesi sırasında künefenin tarihine ilişkin bilgi alan Khan, Londra'da künefe ile hem Türkiye hem de Filistin'den bir lezzet bulunabildiğinden övgüyle söz etti.

"Türkiye'ye daha fazla yatırım yapılmasını teşvik etmek amacıyla İstanbul'a gideceğiz"

Burada İHA muhabirine konuşan Khan, "Cumhuriyet Bayramı'nda, değerli dostum (restoran sahibi) Ahmet bey ile birlikte Green Lanes Caddesi'nde bulunmaktan ve Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak ilk Londra Belediye Başkanı olacağımı açıklamaktan büyük gurur duyuyorum" dedi.

Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin iki sebebi bulunduğunu açıklayan Khan, "İlk olarak, dünyanın dört bir yanından liderlerin iklim değişikliğinin yol açtığı sorunları ele almak üzere bir araya geleceği COP31 İklim Değişikliği Konferansı, Türkiye'nin Antalya kentinde düzenlenecek. Ardından Londra'nın tanıtımını yapmak, Londra'ya daha fazla yatırım çekmek ve Londra'dan Türkiye'ye daha fazla yatırım yapılmasını teşvik etmek amacıyla İstanbul'a gideceğiz. İki büyük ülke arasında mevcut durumda 28 milyar sterlini aşan bir ticaret hacmi bulunuyor ve bu harika bir haber. Bir başka güzel haber de Türkiye ile bağları bulunan ve şehrimize çok büyük katkılar sağlayan yüz binlerce Londralı olması. Ben bunun daha da gelişmesini istiyorum" diye konuştu.

İklim değişikliğinin oluşturduğu devasa tehdidin farkına varmanın önemli olduğunu vurgulayan Khan, "Bu yaz, iklim değişikliğinin sonuçlarını şehrimizde ve ülkemizde gördük. Aşırı hava olayları, kuraklık, sıcak hava dalgaları ve ani sellerle karşı karşıya kaldık. İtfaiye teşkilatımız, her zaman olduğundan daha yoğun çalıştı. Neden? Çünkü Londra'da orman ve açık arazi yangınları yaşandı. Aşırı sıcaklar gördük. İklim değişikliğinin etkilerini dünyanın dört bir yanında görüyoruz" şeklinde konuştu.

Londra'nın kendi yönetiminde karbon emisyonlarını dörtte bir oranında azalttığını ve hava kalitesini iyileştirdiğini söyleyen Khan, "Zehirli hava ve hava kirliliği azalıyor. Geçmişte şehirler, bu sorunların ortaya çıkmasında sorumluluk taşıyordu. Şimdi ise çözümler konusunda sunabileceğimiz katkılar var. Devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra belediye başkanları da iklim değişikliğine çözüm bulmak ve bu sorunları fırsata dönüştürmek için birlikte çalışıyor" dedi.

"Ayasofya'da namaz kılmayı da sabırsızlıkla bekliyorum"

Türkiye ziyareti sırasında yeni dostlar edinmeyi ve eski dostlarıyla bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade eden Khan, "Türkiye'ye gitmemizin iki önemli nedeninden ilki, son derece önemli bir iklim değişikliği konferansı olan COP31'e katılmak. İkinci neden ise İstanbul'daki işletmeleri Londra'ya yatırım yapmaya, Londra'daki işletmeleri ise İstanbul'a yatırım yapmaya teşvik etmek. İstanbul ve Londra, dünyanın en büyük şehirleri arasında. Çok fazla ortak yönümüz var. Bunların yanı sıra Kapalıçarşı'yı gezmeyi ve Ayasofya'da namaz kılmayı da sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

"Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak ilk Londra Belediye Başkanı olacağım"

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla da Londra'daki Türk toplumuna bir kutlama mesajı ileten Khan, "Bugün Türkiye ile bağları bulunan insanlar için son derece önemli bir gün olan Cumhuriyet Bayramı'nda Green Lanes Caddesi'ndeyim. Çok sayıda ortak yönümüz olduğunun farkındayım. Ancak Londra Belediye Başkanı olarak, Londra'nın dünyanın en harika şehri olmasının nedenlerinden birinin de çeşitliliğimiz olduğunun farkındayım. Buna Türk kökenli Londralılar da dahil. Türkiye ile bağları bulunan yüz binlerce Londralıya teşekkür etmek istiyorum. Londra'nın dünyanın en muazzam şehri olmasına katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederim. Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan herkese harika bir gün diliyorum. Londra ile Türkiye arasındaki bağların daha da güçlenmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak ilk Londra Belediye Başkanı olacak olmamın nedenlerinden biri de bu" ifadelerini kullandı.