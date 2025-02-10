Kılıç Koçyiğit'ten Merkez Bankası'na Eleştiriler

Politika

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Merkez Bankası'nın 2025 yılı enflasyon hedefini güncellediğini belirterek, "Asgari ücretliye hedef enflasyon üzerinden zam yapıldı. Bugün revize ettiniz, yüzde 24'e çıkardınız. İşçinin ve emeklinin maaşını da revize edecek misiniz?" ifadesini kullandı.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden iki yıl geçtiğini hatırlatarak, depremde hayatını kaybedenleri saygıyla andı.

2023, 2024 ve 2025 yılı bütçelerinde depreme özel pay ayrıldığını anlatan Koçyiğit, deprem bölgesinde hala konteynerlerde yaşayanların bulunduğunu söyledi. Koçyiğit, deprem bölgesindeki rezerv alan uygulamasını da eleştirdi.

Ocak ayında ihracatın yüzde 5,8 artışla 21,2 milyar dolar, ithalatın ise yüzde 10,2 artışla 28, 8 milyar dolar seviyesine geldiğini dile getiren Koçyiğit, "Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,2 artışla 7,7 milyar dolar olmuş. Hakikat bu." dedi.

Merkez Bankasının 2025 yılı enflasyon hedefini güncellediğini anımsatan Koçyiğit, şöyle devam etti:

"Biz, artık güncelenen enflasyon hedeflerini yakalamakta zorlanıyoruz. Her toplantıda enflasyon rakamlarını yeniliyorlar. Bu ülke, hedef enflasyon üzerinden asgari ücretliden emeklinin maaşına kadar zam yapmayı tartıştı. Asgari ücretliye hedef enflasyon üzerinden zam yapıldı. Bugün revize ettiniz, yüzde 24'e çıkardınız. İşçinin ve emeklinin maaşını da revize edecek misiniz? Hedefi koyan, tutturamayan sizsiniz; bedelini işçi, emekçi ödüyor. Devlet kendi alacağını yüzde 44 üzerinden aldı."

Koçyiğit, "Barış için özgürlük" mitingleri düzenlediklerini vurgulayarak, binlerce insanın, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın hazırlığını yaptığı çağrıyı beklediğini dile getirdi.

"Terörsüz Türkiye" çalışmalarına değinen Koçyiğit, "Böyle bir tarihi süreci konuşacaksak Meclis burada rolünü oynamalı ve elini taşın altına koymalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara ve İstanbul'da sahte içki nedeniyle 103 insanın hayatını kaybettiğini ifade eden Koçyiğit, "Mesele şuna indirgenmiş durumda: 'İçki içiyorlarsa hak etmişlerdir'. Buraya kadar indirgenmiş bir kamuoyu algısıyla meselenin üstü örtbas ediliyor." diye konuştu.