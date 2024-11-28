Kılıç ve Teo Chee Hean İkili İlişkileri Görüştü

Politika

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Singapur Ulusal Güvenlik Bakanı Teo Chee Hean ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye ve Singapur arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel konular ve diğer uluslararası gelişmeler değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca Gazze ve çevresinde devam eden İsrail saldırılarıyla Rusya- Ukrayna savaşındaki son durum ele alındı.