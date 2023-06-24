Kılıçdaroğlu, Akşener'i tebrik etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İYİ Parti'nin 3. Olağan Kurultayı'nda kullanılan 1151 oyun 1127'sini alarak yeniden Genel Başkan seçilen Meral Akşener'i telefonla aradı ve tebrik etti.

"HAYATIMIN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI"

İYİ Parti Kurultayı'nda konuşan Meral Akşener, isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklenerek "Biz bu partiyi kurmak için CHP'den 15 vekil istedik ya hayatımın en büyük pişmanlığıdır" dedi.

"HERKES HADDİNİ BİLECEK"

Konuşmasının devamında 2019 yerel seçimlerine de değinen Akşener, "Kılıçdaroğlu'na randevu aldım, gittik. İki parti yerel seçimlere gitmeyi teklif ettik ve başarı çıktı. Beni en çok üzen, İstanbul'un seçimini biz değil HDP kazandırdı. Bilmem nerenin seçimini biz değil HDP kazandırdı. Bugün hesaplaşıyoruz, bugün hesap veriyoruz ve hesap soracağım. Bu partide şımarıklık bitmiştir. Saygısızlık bitmiştir. Herkes haddini bilecek" diye konuştu.



