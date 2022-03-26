Kılıçdaroğlu, Balyoz davasında yargılanırken intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Balyoz davasında yargılanırken intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar'ı ziyaret etti

26.03.2022 15:30
Kılıçdaroğlu, Balyoz davasında yargılanırken intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Aralık 2009 tarihinde hayatına son veren Deniz Yarbay Ali Tatar'ın İstanbul'da yaşayan eşi Nilüfer Tatar'ı evinde ziyaret etti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'den ihraç edilen eski savcıların Ergenekon davalarını açtığı günlerde yürüttüğü "Amirallere Suikast" soruşturması sırasında 19 Aralık 2009 tarihinde yeniden tutuklanma aşamasında iken yaşamına son veren Deniz Öğretmen Yarbay Ali Tatar'ın İstanbul'da yaşayan eşi Nilüfer Tatar'ıziyaret etti.

"AİLE ACILARI HALA YAŞIYOR"

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

Kılıçdaroğlu, Balyoz davasında yargılanırken intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar'ı ziyaret etti

"Balyoz Kumpası'nda kaybettiğimiz Ali Tatar'ın sevgili eşini ziyaret ettim. Bir haksızlık var. Aile acıları hala yaşıyor. Ergenekon, Balyoz kumpaslarıyla çok sayıda askerimiz gözaltına alındı, büyük acılar yaşandı. Aileleri büyük acılar yaşadılar" dedi.

"DEVLETİMİZİN, ASKERİMİZLE ÖNCE BİR HELALLEŞMESİ LAZIM"

Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz kumpasları nedeniyle insanların yaşadıkları acıların sürdüğünü dikkat çekerken, "Devletimizin, askerimizle önce bir helalleşmesi lazım. Yapılan hataları bir şekliyle telafi etmesi lazım. Bu acıları çektirenleri, devletin kadrolarına kimler yerleştirdi? Bunun da bilinmesi lazım. Devletin kadrolarına yerleştirenler acaba bugün bir vicdan azabı çekiyorlar mı? Bunu da oturup kendi vicdanlarında sorgulamaları lazım. Daha da önemlisi bunlar hala aramızda geziyorlar" dedi.

"ASKERİMİZLE DE OTURUP HELALLEŞECEĞİZ"

Yurttaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Buradan bütün milletime söz veriyorum. Bu acıların tamamını telafi edeceğiz. Bedellerini de bu acıları çektirenlerden alacağız. Ve yine milletime söz veriyorum. Bu acıları çektirenlerin burunlardan fitil fitil getireceğiz. Yeter artık diyoruz. Bu ülke bu kadar acılara niye katlansın? Ülkeyi yönetenler acı üretmemeli. Ülkeyi yönetenler bu ülkeye sevgiyi, hoşgörüyü getirmeli. Eğer biz bunu yapabilirsek, ki yapacağız, yapmakta kararlıyız, Bir şekliyle bu sorunları çözeceğiz. Askerimizle de oturup helalleşeceğiz" diye konuştu.

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Balyoz davasında yargılanırken intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar'ı ziyaret etti - Son Dakika


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