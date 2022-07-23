Kılıçdaroğlu, Bursa'daki "Büyük Mübadil Buluşması"nda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın öneminin yeni kuşaklara iyi anlatılması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Nilüfer Belediyesi ve Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Görükle İpekspor Sahası'nda organize edilen "Büyük Mübadil Buluşması" programına katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Lozan Antlaşması'nın " Türkiye'nin tapu senedi" olduğunu kaydetti.

Lozan Barış Antlaşması'nı eleştirenlerin Türkiye'yi bilmediğini ve sevmediğini öne süren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Onlar cumhuriyeti sevmiyorlar, onlar demokrasiyi sevmiyorlar. Bu ülkede yoksulluk içinde mücadele verdik. Kanlarımızla mücadeleyi verdik. Dedelerimiz, babalarımız bu mücadeleyi verdi. Şimdi hep beraber Türkiye'yi büyütme zamanı, Türkiye'yi geliştirme zamanı. Bunun mücadelesini vereceğiz."

"Mültecileri davul zurnayla göndereceğim"

Sığınmacılar konusuna değinen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette ki bizim ülkemize değişik yerlerden gelenler var, Suriyeli göçmenlerimiz var, Afganistan'dan gelenler var. Size sözüm söz, ırkçılık yapmadan ama bütün mültecileri kendi ülkelerine davulla zurnayla göndereceğim. Kendi ülkelerinde yaşayacaklar. Irkçılık yapmıyor, onların da birer insan olduğunu biliyoruz. Onların da barış içinde, huzur içinde kendi ülkelerinde yaşamaları gerektiğini biliyorum. O nedenle önce barışı sağlayacağız, önce can güvenliklerini sağlayacağız. Yollarını, okullarını, kreşlerini, hastanelerini yapacağız, istihdam alanlarını yaratacağız ve kendi ülkelerinde onlar da barış içinde yaşayacaklar."

"Lozan'ın büyüklüğünü anlatmalıyız"

Mübadillerin hangi koşullarda Türkiye'ye geldiğini iyi bildiklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Tarihimiz var ve şimdi siz ortak görevlerinizden birisi o tarihi yeniden yazmaktır. Anıları yeniden diriltmektir, anıları bilmek, tarihi bilmek.... Geleceği daha sağlıklı inşa etmemiz açısından Lozan'ın büyüklüğünü evlatlarımıza anlatmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, TBMM açıldığında Lozan Antlaşması'nın imzalandığı günün bayram olarak kutlanmasını öngören teklif vereceklerini kaydetti.

"Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız"

Herkesin düşüncesini özgürce ifade ettiği bir Türkiye istediğini aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Mustafa Kemal'in ideali, demokrasiydi, Mustafa Kemal'in ideali, hak, hukuk ve adalet... Mustafa Kemal sadece bizim Mustafa Kemal'imiz değildir. Mustafa Kemal bütün mazlum ulusların Mustafa Kemal'idir. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında cumhuriyetimizi, demokrasiyle taçlandıracağız. Bunun mücadelesini veriyoruz. Cumhuriyeti, demokrasiyle taçlandırdığımızda nasıl büyüdüğümüzü, nasıl kalkındığımızı, nasıl güçlendiğimizi sadece biz değil, bütün dünya öğrenecek."

Programa CHP'lilerin yanı sıra İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi temsilcileri de katıldı.

Programda, Prof. Dr. İlber Ortaylı da Lozan Barış Antlaşması konulu bir konuşma yaptı.