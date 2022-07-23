Kılıçdaroğlu, Bursa'daki "Büyük Mübadil Buluşması"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu, Bursa'daki "Büyük Mübadil Buluşması"nda konuştu Açıklaması

23.07.2022 21:51
Kılıçdaroğlu, Bursa'daki "Büyük Mübadil Buluşması"nda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın öneminin yeni kuşaklara iyi anlatılması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın öneminin yeni kuşaklara iyi anlatılması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Nilüfer Belediyesi ve Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Görükle İpekspor Sahası'nda organize edilen "Büyük Mübadil Buluşması" programına katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Lozan Antlaşması'nın " Türkiye'nin tapu senedi" olduğunu kaydetti.

Lozan Barış Antlaşması'nı eleştirenlerin Türkiye'yi bilmediğini ve sevmediğini öne süren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Onlar cumhuriyeti sevmiyorlar, onlar demokrasiyi sevmiyorlar. Bu ülkede yoksulluk içinde mücadele verdik. Kanlarımızla mücadeleyi verdik. Dedelerimiz, babalarımız bu mücadeleyi verdi. Şimdi hep beraber Türkiye'yi büyütme zamanı, Türkiye'yi geliştirme zamanı. Bunun mücadelesini vereceğiz."

"Mültecileri davul zurnayla göndereceğim"

Sığınmacılar konusuna değinen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette ki bizim ülkemize değişik yerlerden gelenler var, Suriyeli göçmenlerimiz var, Afganistan'dan gelenler var. Size sözüm söz, ırkçılık yapmadan ama bütün mültecileri kendi ülkelerine davulla zurnayla göndereceğim. Kendi ülkelerinde yaşayacaklar. Irkçılık yapmıyor, onların da birer insan olduğunu biliyoruz. Onların da barış içinde, huzur içinde kendi ülkelerinde yaşamaları gerektiğini biliyorum. O nedenle önce barışı sağlayacağız, önce can güvenliklerini sağlayacağız. Yollarını, okullarını, kreşlerini, hastanelerini yapacağız, istihdam alanlarını yaratacağız ve kendi ülkelerinde onlar da barış içinde yaşayacaklar."

"Lozan'ın büyüklüğünü anlatmalıyız"

Mübadillerin hangi koşullarda Türkiye'ye geldiğini iyi bildiklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Tarihimiz var ve şimdi siz ortak görevlerinizden birisi o tarihi yeniden yazmaktır. Anıları yeniden diriltmektir, anıları bilmek, tarihi bilmek.... Geleceği daha sağlıklı inşa etmemiz açısından Lozan'ın büyüklüğünü evlatlarımıza anlatmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, TBMM açıldığında Lozan Antlaşması'nın imzalandığı günün bayram olarak kutlanmasını öngören teklif vereceklerini kaydetti.

"Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız"

Herkesin düşüncesini özgürce ifade ettiği bir Türkiye istediğini aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Mustafa Kemal'in ideali, demokrasiydi, Mustafa Kemal'in ideali, hak, hukuk ve adalet... Mustafa Kemal sadece bizim Mustafa Kemal'imiz değildir. Mustafa Kemal bütün mazlum ulusların Mustafa Kemal'idir. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında cumhuriyetimizi, demokrasiyle taçlandıracağız. Bunun mücadelesini veriyoruz. Cumhuriyeti, demokrasiyle taçlandırdığımızda nasıl büyüdüğümüzü, nasıl kalkındığımızı, nasıl güçlendiğimizi sadece biz değil, bütün dünya öğrenecek."

Programa CHP'lilerin yanı sıra İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi temsilcileri de katıldı.

Programda, Prof. Dr. İlber Ortaylı da Lozan Barış Antlaşması konulu bir konuşma yaptı.

YORUMLAR
500
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da Mübadele Evi'ni ziyaret etti CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da Mübadele Evi'ni ziyaret etti Kılıçdaroğlu: 'İlk Teklifimiz; Lozan'ın Bir Bayram Olarak Kabul Edilmesi Olacak' Kılıçdaroğlu: 'İlk Teklifimiz; Lozan'ın Bir Bayram Olarak Kabul Edilmesi Olacak'
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Bursa'daki 'Büyük Mübadil Buluşması'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:09 Emeklilere ve çalışanlara müjde! Hane başı 7.200 lira verilen destek programına katılabilecekler
21:51 Yunan yanıyor! Midilli Adası'ndaki orman yangını evlere sıçradı
20:22 İran'da peşe peşe iki büyük deprem!
19:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çeken pankart: 7 düvel 7'li masa sana vız gelir büyük usta
19:26 Cumhurbaşkanı Danışmanı Oğan: Onların neler yaptığını Cumhurbaşkanı Erdoğan bilmiyor mu zannediyorsunuz?
19:18 Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçı açıklandı
19:17 2 atlı sırra kadem bastı! Hayvanları çalmaya gelen hırsızlar kendilerine direnen çobanı katletti
19:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren temel atma töreninde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu ti'ye aldı: Onlar yapsa yapsa sökülen musluğu takarlar
18:43 NATO'ya girmek için Türkiye'ye yalvarıyordu! İsveç sokaklarına çıkan terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı
17:57 İktidarı ve altılı masayı yerden yere vuran Fatih Erbakan: Bu iş Milli Görüş ile çözülür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 22:20:13. #1.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Bursa'daki "Büyük Mübadil Buluşması"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement