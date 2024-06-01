Kılıçdaroğlu, CHP Düzyurt Mahalle Temsilcisi'nin annesinin cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu, CHP Düzyurt Mahalle Temsilcisi'nin annesinin cenaze törenine katıldı

Kılıçdaroğlu, CHP Düzyurt Mahalle Temsilcisi\'nin annesinin cenaze törenine katıldı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Düzyurt Mahalle Temsilcisi Osman Küçükosman'ın annesi Fetiye Küçükosman'ın cenaze törenine katıldı. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kılıçdaroğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak ve vatandaşlar da katıldı. Kılıçdaroğlu, taziyelerini iletti ve cenaze töreninin ardından Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'yı ziyaret etti. Daha sonra ise Boztepe Seyir Terası ve Trabzon Akvaryum'u ziyaret etti.

01.06.2024 18:57
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Düzyurt Mahalle Temsilcisi Osman Küçükosman'ın annesi Fetiye Küçükosman'ın cenaze törenine katıldı.

Yaşlılığa bağlı nedenler dolayısıyla dün vefat eden Fetiye Küçükosman için Ortahisar ilçesine bağlı Düzyurt Mahallesi'ndeki camide düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kılıçdaroğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak ve vatandaşlar katıldı.

Kılıçdaroğlu, Osman Küçükosman ve aile üyelerine taziyelerini iletti.

Fetiye Küçükosman'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'ya da makamında ziyarette bulunarak görevinde başarı dileyen Kılıçdaroğlu, daha sonra Boztepe Seyir Terası ve Trabzon Akvaryum'u ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, CHP Düzyurt Mahalle Temsilcisi'nin annesinin cenaze törenine katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, CHP Düzyurt Mahalle Temsilcisi'nin annesinin cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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