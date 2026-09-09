Kılıçdaroğlu: CHP, satın alınamayacak kadar büyük ve köklü bir yürüyüştür - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu: CHP, satın alınamayacak kadar büyük ve köklü bir yürüyüştür

Kılıçdaroğlu: CHP, satın alınamayacak kadar büyük ve köklü bir yürüyüştür
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kuruluşunun 103. yıl dönümünde yaptığı konuşmada, 'CHP'nin satın alınamayacağını, makam, menfaat, korku ve baskıyla satın alınamayacağını' söyledi. Kılıçdaroğlu, tam bağımsız Türkiye için üretimin önemini vurgulayarak, savunma sanayindeki birikimlerin milletin ortak değeri olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP, satın alınamayacak kadar büyük, satın almak isteyenleri de milletin ve tarihin vicdanında mahkum edecek kadar köklü bir yürüyüştür" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kuruluşunun 103. yıl dönümü kapsamında etkinlikler yapılıyor. Bu kapsamda CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında Parti Meclisi (PM) üyeleri, milletvekilleri, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri, il başkanları, il kadın kolları başkanları ve il gençlik kolları başkanlarının katılımıyla 'Geçmişin Değerlendirilmesi ve Gelecek Vizyonunun Tespiti' toplantısı gerçekleştirildi.

"CHP, vatanın ateş çemberinden geçtiği günlerde doğan milli iradenin partisidir"

Toplantı öncesinde konuşan Kılıçdaroğlu, bugün yalnızca kuruluş yıl dönümünü kutlamadıklarını belirterek "Bugün bir milletin ayağa kalkışını, bir devletin yeniden kuruluşunu ve büyük bir ülkünün siyaset sahnesindeki temsilini selamlıyoruz. Bugün CHP'nin kuruluş ruhunu selamlıyoruz. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde emperyalizme karşı ayağa kalkan Türk milletinin iradesini selamlıyoruz. Çünkü CHP'nin hikayesi bir tabela ile başlamadı. Bir makam odasında başlamadı. Bir kişinin şahsi ikbali için kurulmadı. CHP, vatanın ateş çemberinden geçtiği günlerde doğan milli iradenin partisidir" ifadelerini kullandı.

" Türkiye'nin sahibi yalnızca ve yalnızca Türk milleti olsun"

Komşu ülkelerle barış içinde yaşamak istediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Biz komşularımızla barış isteriz, barış içinde yaşamak isteriz. Ama Türkiye'nin haklarından vazgeçerek değil. Biz dünyayla iş birliği isteriz. Ama bağımsızlığımızdan vazgeçerek değil. Biz güçlü ittifaklar isteriz. Ama başkasının taşeronu olarak değil, kendi kararını verebilen egemen güçlü bir devlet olarak. İsteriz ki Türkiye'nin dostu çok olsun ama Türkiye'nin sahibi yalnızca ve yalnızca Türk milleti olsun" şeklinde konuştu.

"Tam bağımsız Türkiye üreten Türkiye'dir"

Bugün dünyada güç dengelerinin değiştiğini anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekoloji, teknoloji, veri, yapay zeka ve kritik madenler yeni bağımsızlık alanı haline geliyor. Ekonomik savaşlar büyüyor. O halde bizim de bağımsızlık anlayışımızı büyütmemiz gerekiyor. Bugünün bağımsızlığı kendi enerjisini üretmektir. Bugünün bağımsızlığı kendi teknolojisini geliştirmektir. Bugünün bağımsızlığı savunma sistemini kurmaktır, yazılımını üretmektir, verisini korumaktır, kendi gıda güvenliğini sağlamaktır, kendi üniversitesine güvenmektir, kendi bilim insanına sahip çıkmaktır. Çünkü tam bağımsız Türkiye üreten Türkiye'dir. Yeni bağımsızlık anlayışımız da budur. Biz savunma sanayiinde kazanılmış hiçbir birikimi küçümsemiyoruz. Çünkü o birikim mühendisin aklıdır. Teknisyenin emeğidir, işçinin alın teridir, üniversitenin bilgisidir, Mehmetçiğin tecrübesidir ve milletin vergisiyle oluşan ortak bir değerdir. Hiçbir siyasi parti, bu başarıların sahibi değildir. Sahibi bu milletin evlatlarıdır. Biz bunu koruyacağız. Daha da ileriye taşıyacağız" şeklinde konuştu.

"CHP, satın alınamayacak kadar büyük, köklü bir yürüyüştür"

CHP'nin satın alamayacağına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "CHP makamla satın alınamaz, menfaatle sakın alınamaz, korkuyla satın alınamaz, baskıyla satın alınamaz. CHP, satın alınamayacak kadar büyük, satın almak isteyenleri de milletin ve tarihin vicdanında mahkum edecek kadar köklü bir yürüyüştür. Hiç kimse bu partinin yüz yıllık tarihini kendi kişisel hesabına teslim edemez" dedi.

"Bugün ihtiyacımız olan şey birbirimizi tüketmek değil birbirimize yeniden güvenmektir"

Kılıçdaroğlu, hukuku ve adaleti sağlamanın boyunlarının borcu olduğunu vurgulayarak "Elbette bizim de hatalarımız oldu. Elbette yanlışlarımız oldu. Elbette birbirimizi kırdığımız zamanlar da oldu. Bunlardan ders çıkaracağız. Birbirimizi düşmanlaştırmayacağız. Çünkü biz aynı çınarın dallarıyız. Aynı tarihin çocuklarıyız. Aynı vatanın insanlarıyız, evlatlarıyız. Bugün ihtiyacımız olan şey birbirimizi tüketmek değil birbirimize yeniden güvenmektir" ifadelerini kullandı.

"Ne pahasına olursa olsun Türkiye Cumhuriyetini sonsuza kadar yaşatacağız"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetini koruyacaklarına söz veren Kılıçdaroğlu, "Onların emaneti bizlerin omuzlarındadır. Söz veriyoruz. O emaneti koruyacağız. O emanet bizim namusumuzdur. Cumhuriyetten vazgeçmeyeceğiz. Bağımsızlıktan vazgeçmeyeceğiz. Türkiye'den vazgeçmeyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun Türkiye Cumhuriyetini sonsuza kadar yaşatacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: CHP, satın alınamayacak kadar büyük ve köklü bir yürüyüştür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat Limitlere gelir sınırı geliyor Kredi kartı kullananlar dikkat! Limitlere gelir sınırı geliyor
İşte savcılık ifadesi Kara Haydar’dan düğünündeki altınlara yanıt İşte savcılık ifadesi! Kara Haydar'dan düğünündeki altınlara yanıt
İstanbul’da kanlı pusu 26 yaşındaki genci kurşun yağmuruna tuttular İstanbul'da kanlı pusu! 26 yaşındaki genci kurşun yağmuruna tuttular
Manisa’da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu Manisa'da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu
Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada
İngiltere’de büyük kaos Uçuşlar peş peşe iptal ediliyor İngiltere'de büyük kaos! Uçuşlar peş peşe iptal ediliyor
“Özbek gelin“ olayında çarpıcı iddia Altınları alan, damadın annesi "Özbek gelin" olayında çarpıcı iddia! Altınları alan, damadın annesi

17:19
Hermon Dağı’nın zirvesinden tehdit savurdu: İran’daki rejimi yenmeye çok yakınız
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız
17:09
Rafael Leao: Geri dönmek istiyorum
Rafael Leao: Geri dönmek istiyorum
17:01
Elektrikli araçların evde şarjı yasaklandı mı Beklenen açıklama geldi
Elektrikli araçların evde şarjı yasaklandı mı? Beklenen açıklama geldi
16:59
Piyasalar İran’ın hamlesiyle sarsıldı Petrol 100 doları aştı
Piyasalar İran'ın hamlesiyle sarsıldı! Petrol 100 doları aştı
16:41
Yemen’de sıcak saatler Savunma Bakanı’nın konvoyunu vurdular
Yemen'de sıcak saatler! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular
16:15
Kara Haydar’dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı
Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı
15:42
Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da davet etti
Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet etti
14:57
Ankara’da 3 bakan için kırmızı alarm Telefonları değiştirildi
Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları değiştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 18:00:00. #7.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: CHP, satın alınamayacak kadar büyük ve köklü bir yürüyüştür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement