Kılıçdaroğlu: CHP, satın alınamayacak kadar büyük ve köklü bir yürüyüştür

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP, satın alınamayacak kadar büyük, satın almak isteyenleri de milletin ve tarihin vicdanında mahkum edecek kadar köklü bir yürüyüştür" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kuruluşunun 103. yıl dönümü kapsamında etkinlikler yapılıyor. Bu kapsamda CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında Parti Meclisi (PM) üyeleri, milletvekilleri, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri, il başkanları, il kadın kolları başkanları ve il gençlik kolları başkanlarının katılımıyla 'Geçmişin Değerlendirilmesi ve Gelecek Vizyonunun Tespiti' toplantısı gerçekleştirildi.

"CHP, vatanın ateş çemberinden geçtiği günlerde doğan milli iradenin partisidir"

Toplantı öncesinde konuşan Kılıçdaroğlu, bugün yalnızca kuruluş yıl dönümünü kutlamadıklarını belirterek "Bugün bir milletin ayağa kalkışını, bir devletin yeniden kuruluşunu ve büyük bir ülkünün siyaset sahnesindeki temsilini selamlıyoruz. Bugün CHP'nin kuruluş ruhunu selamlıyoruz. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde emperyalizme karşı ayağa kalkan Türk milletinin iradesini selamlıyoruz. Çünkü CHP'nin hikayesi bir tabela ile başlamadı. Bir makam odasında başlamadı. Bir kişinin şahsi ikbali için kurulmadı. CHP, vatanın ateş çemberinden geçtiği günlerde doğan milli iradenin partisidir" ifadelerini kullandı.

" Türkiye'nin sahibi yalnızca ve yalnızca Türk milleti olsun"

Komşu ülkelerle barış içinde yaşamak istediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Biz komşularımızla barış isteriz, barış içinde yaşamak isteriz. Ama Türkiye'nin haklarından vazgeçerek değil. Biz dünyayla iş birliği isteriz. Ama bağımsızlığımızdan vazgeçerek değil. Biz güçlü ittifaklar isteriz. Ama başkasının taşeronu olarak değil, kendi kararını verebilen egemen güçlü bir devlet olarak. İsteriz ki Türkiye'nin dostu çok olsun ama Türkiye'nin sahibi yalnızca ve yalnızca Türk milleti olsun" şeklinde konuştu.

"Tam bağımsız Türkiye üreten Türkiye'dir"

Bugün dünyada güç dengelerinin değiştiğini anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekoloji, teknoloji, veri, yapay zeka ve kritik madenler yeni bağımsızlık alanı haline geliyor. Ekonomik savaşlar büyüyor. O halde bizim de bağımsızlık anlayışımızı büyütmemiz gerekiyor. Bugünün bağımsızlığı kendi enerjisini üretmektir. Bugünün bağımsızlığı kendi teknolojisini geliştirmektir. Bugünün bağımsızlığı savunma sistemini kurmaktır, yazılımını üretmektir, verisini korumaktır, kendi gıda güvenliğini sağlamaktır, kendi üniversitesine güvenmektir, kendi bilim insanına sahip çıkmaktır. Çünkü tam bağımsız Türkiye üreten Türkiye'dir. Yeni bağımsızlık anlayışımız da budur. Biz savunma sanayiinde kazanılmış hiçbir birikimi küçümsemiyoruz. Çünkü o birikim mühendisin aklıdır. Teknisyenin emeğidir, işçinin alın teridir, üniversitenin bilgisidir, Mehmetçiğin tecrübesidir ve milletin vergisiyle oluşan ortak bir değerdir. Hiçbir siyasi parti, bu başarıların sahibi değildir. Sahibi bu milletin evlatlarıdır. Biz bunu koruyacağız. Daha da ileriye taşıyacağız" şeklinde konuştu.

"CHP, satın alınamayacak kadar büyük, köklü bir yürüyüştür"

CHP'nin satın alamayacağına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "CHP makamla satın alınamaz, menfaatle sakın alınamaz, korkuyla satın alınamaz, baskıyla satın alınamaz. CHP, satın alınamayacak kadar büyük, satın almak isteyenleri de milletin ve tarihin vicdanında mahkum edecek kadar köklü bir yürüyüştür. Hiç kimse bu partinin yüz yıllık tarihini kendi kişisel hesabına teslim edemez" dedi.

"Bugün ihtiyacımız olan şey birbirimizi tüketmek değil birbirimize yeniden güvenmektir"

Kılıçdaroğlu, hukuku ve adaleti sağlamanın boyunlarının borcu olduğunu vurgulayarak "Elbette bizim de hatalarımız oldu. Elbette yanlışlarımız oldu. Elbette birbirimizi kırdığımız zamanlar da oldu. Bunlardan ders çıkaracağız. Birbirimizi düşmanlaştırmayacağız. Çünkü biz aynı çınarın dallarıyız. Aynı tarihin çocuklarıyız. Aynı vatanın insanlarıyız, evlatlarıyız. Bugün ihtiyacımız olan şey birbirimizi tüketmek değil birbirimize yeniden güvenmektir" ifadelerini kullandı.

"Ne pahasına olursa olsun Türkiye Cumhuriyetini sonsuza kadar yaşatacağız"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetini koruyacaklarına söz veren Kılıçdaroğlu, "Onların emaneti bizlerin omuzlarındadır. Söz veriyoruz. O emaneti koruyacağız. O emanet bizim namusumuzdur. Cumhuriyetten vazgeçmeyeceğiz. Bağımsızlıktan vazgeçmeyeceğiz. Türkiye'den vazgeçmeyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun Türkiye Cumhuriyetini sonsuza kadar yaşatacağız" diye konuştu.