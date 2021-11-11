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Kılıçdaroğlu: "Çiftçinin dertlerini biliyoruz, bu işi çözeceğiz" - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Çiftçinin dertlerini biliyoruz, bu işi çözeceğiz"

11.11.2021 10:55
Kılıçdaroğlu:

Antalya'da Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde çiftçilere şafak ziyareti yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadın bir çiftçinin 'iyi bir ekonomistsiniz' sözüne, 'Erdoğan gibi ekonomist değilim' karşılığını verdi.

Antalya'da Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde çiftçilere şafak ziyareti yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadın bir çiftçinin 'iyi bir ekonomistsiniz' sözüne, 'Erdoğan gibi ekonomist değilim' karşılığını verdi. Çiftçinin sorunlarını bildiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Sizin dertlerinizi biliyoruz. Moralinizi bozmayın. Bu işi çözeceğiz. Fiyatlar yükselmiş günah keçisi arıyorlar. Bula bula çiftçiyi, kamyoncuyu buldular. Ne yapsın bu adamlar" dedi.

Bir dizi programa katılmak için dün akşam Antalya'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah 05.00'te Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde esnaf ve çiftçiyi ziyaret ederek iyi kazançlar diledi. Kılıçdaroğlu, ardından yine çiftçilerin yer aldığı kahvaltı sofrasına oturarak onların sorunlarını dinledi.

"Günah keçisi çiftçiyi, kamyoncuyu buldular"

Çiftçinin girdi maliyetinin zamlarla yükseldiğine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Dönüyoruz çiftçiye niye bunlar pahalı. Ne yapsın. Gaza, mazota, ilaca, fideye, tohuma zam yapıyorsun. Gerekirse dışarıdan getiriyorsun, dünyanın parasını veriyorsun. Dönüyorsun bizim çiftçiye, efendim bu niye pahalı oluyor. Tarlada bu kadar, orada bu kadar. Bu tarladan çıkıp İstanbul'a çıkıncaya kadar havadan mı giriyor. Kamyona yükleyeceksin, orada da şoför çalışıyor. Sizin dertlerinizi biliyoruz. Moralinizi bozmayın. Bu işi çözeceğiz. Fiyatlar yükselmiş günah keçisi arıyorlar. Bula bula çiftçiyi, kamyoncuyu buldular. Ne yapsın bu adamlar" diye konuştu.

"Ortadoğu ile barışmak lazım"

Sebze ve meyve üreticisinin iyi gelir elde edemediğini ve bundaki sebebin dış politika sorunu olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, "Çok büyük paralar kazanmıyorsunuz. En büyük arzumuz o. Malı gönderiyorsunuz, Rusya'dan dönüyorsa ciddi sıkıntılar vardır. Orada dış politikada sorunumuz var. Biraz Ortadoğu'ya açılmak, orayla barışmak lazım" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, çiftçi bir kadının maliyetlerle ilgili konuşması sırasında, 'Siz iyi bir ekonomist olduğunuz için daha iyi bilirsiniz' sözlerine karşılık ise, "Erdoğan gibi ekonomist değilim" karşılığını verdi.

"Alem buysa başkan sensin"

Ziyaret sonrası üreticilerle vedalaşan Kılıçdaroğlu'nu bir çiftçi, "Başkanların başkanısın. Gözümüzün nuru sensin. Kemal Kılıçdaroğlu'sun. Alem buysa başkan sensin" sözleriyle şarkı söyleyerek toptancı halinden uğurladı.

Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP milletvekilleri ve partililer de eşlik etti. - ANTALYA

Kılıçdaroğlu: Çiftçinin dertlerini biliyoruz, bu işi çözeceğiz
Kılıçdaroğlu: Çiftçinin dertlerini biliyoruz, bu işi çözeceğiz
Kılıçdaroğlu: Çiftçinin dertlerini biliyoruz, bu işi çözeceğiz
Kılıçdaroğlu: Çiftçinin dertlerini biliyoruz, bu işi çözeceğiz
Kılıçdaroğlu: Çiftçinin dertlerini biliyoruz, bu işi çözeceğiz
Kılıçdaroğlu: Çiftçinin dertlerini biliyoruz, bu işi çözeceğiz
Kılıçdaroğlu: Çiftçinin dertlerini biliyoruz, bu işi çözeceğiz
Kılıçdaroğlu: Çiftçinin dertlerini biliyoruz, bu işi çözeceğiz
Kılıçdaroğlu: Çiftçinin dertlerini biliyoruz, bu işi çözeceğiz
Kılıçdaroğlu: Çiftçinin dertlerini biliyoruz, bu işi çözeceğiz
Kılıçdaroğlu: Çiftçinin dertlerini biliyoruz, bu işi çözeceğiz
Kılıçdaroğlu: Çiftçinin dertlerini biliyoruz, bu işi çözeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: 'Çiftçinin dertlerini biliyoruz, bu işi çözeceğiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: "Çiftçinin dertlerini biliyoruz, bu işi çözeceğiz" - Son Dakika
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