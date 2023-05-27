Kılıçdaroğlu: Erdoğan'a oy verenler yapmayın, günaha girmeyin - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Erdoğan'a oy verenler yapmayın, günaha girmeyin

27.05.2023 11:30

Dün akşam katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, önemli mesajlar verdi. Vatandaşların yaşadığı zorlukları dile getiren Kılıçdaroğlu, "Buna sessiz kalan kim? Siyasi iktidar... Gidip hala Erdoğan'a oy verenler... Yapmayın, etmeyin, günaha girmeyin. Samimi bir Müslüman bu kadar büyük bir günaha girmez. Ahlaklı, erdemli olmalı herkes. Devletini seviyorsa yeniden düşünmeli ve oyunu ona göre vermeli." dedi.

Dün akşam saatlerinde Fox TV canlı yayınına konuk olan CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yarınki seçim öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

"SANDIĞINIZA SAHİP ÇIKIN"

Vatandaşlara sandıkları sahip çıkma çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, "Bütün vatandaşlarıma çağrı yapıyorum, oy kullandıktan sonra sandığınıza sahip çıkın. En az1 milyon müşahit bekliyoruz. Kimse bunu engelleyemez. Vatandaşın oyuna sahip çıkma hakkı var." dedi.

"GÜNAHA GİRMEYİN"

Kılıçdaroğlu açıklamasını şöyle sürdürdü: "Vatandaşıma söyledim; huzur istiyorsan, yalan olmasın diyorsan, ülkemde sığınmacı istemiyorum diyorsan, benim çocuğum işsiz kalmasın diyorsan oylarını getirip bana vereceksin. Benim mal varlığım ortada, internet sitemde imzalı belgem var. O da koysun mal varlığını. Nereden geliyor bu paralar? O nedenle vatandaş sandığa giderken elini vicdanına koysun. Bir düşünsün. Hırsızlık yapana, kul hakkı yiyene prim vermesin. Memleketin hali ortada. Nerede bulacağız biz bu adaleti? Meclis'in duvarında işsiz kaldı diye kendini yakan var mı var? Buna sessiz kalan kim? Siyasi iktidar... Gidip hala Erdoğan'a oy verenler... Yapmayın, etmeyin, günaha girmeyin. Samimi bir Müslüman bu kadar büyük bir günaha girmez. Ahlaklı, erdemli olmalı herkes. Devletini düşünüyorsa yeniden düşünmeli ve oyunu ona göre vermeli."

YORUMLAR (15)
  • Erhan Ateş: Kk. benim çocuğum işsiz kalmasın diyorsan oylarını getirip bana vereceksin. Çıkardığınız onbinlerce işçileri bilmesek neyse. Geldikten sonra da bir bahane bulacaksın işsizler için. İnsanlar yemiyor bu naneleri artık Cevap Yaz 33 16 Yayından Kaldır
  • Yusuf Taner Karaca: Her tuşa basmaya devam ediyor ama akort bozuk... Cevap Yaz 44 12 Yayından Kaldır
  • Suat Ünal: Neyin günah olduğuna karar vermeye insanoğlunun gücü yetmez.Onu Yaradan bilir. Cevap Yaz 73 13 Yayından Kaldır
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Kılıçdaroğlu: Erdoğan'a oy verenler yapmayın, günaha girmeyin Kılıçdaroğlu: Erdoğan'a oy verenler yapmayın, günaha girmeyin Türkiye bir kez daha sandık başına gidiyor! Oy kullanmadan önce bunlara dikkat edin Türkiye bir kez daha sandık başına gidiyor! Oy kullanmadan önce bunlara dikkat edin

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Erdoğan'a oy verenler yapmayın, günaha girmeyin - Son Dakika


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