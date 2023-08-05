Kılıçdaroğlu, Erzincan'a özel jetle gitti - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Erzincan'a özel jetle gitti

05.08.2023 17:37

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'a temaslarda bulunmak üzere özel jetle gitti. Kılıçdaroğlu'nu CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül karşıladı ve uçaktan indiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Kılıçdaroğlu, havalimanından ayrıldıktan sonra temaslarına başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'a havayoluyla gitti. Havalimanında Kılıçdaroğlu'nu CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül karşıladı. O anları sosyal medyadan paylaşıp, "Erzincan'a can geldi notunu" düşen Sarıgül'ün videosundaki bir detay hemen dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun Erzincan'a özel jetle geldiği görüldü.

KILIÇDAROĞLU'NU SARIGÜL KARŞILADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temaslarda bulunmak üzere Erzincan'a gitti. Erzincan'a gidiş için havayolunu tercih eden Kılıçdaroğlu'nu CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül karşıladı.

"ERZİNCAN'A CAN GELDİ"

Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun uçaktan indiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sarıgül, paylaşımına, "Erzincan'a can geldi" notunu düşerken, videodaki bir detay dikkat çekti.

ERZİNCAN'A ÖZEL JETLE GELDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Erzincan'a özel jetle geldiği görüldü. Kılıçdaroğlu, havalimanından ayrıldıktan sonra Erzincan'da temaslarına başladı.

YORUMLAR (4)
  • Serkan Semiz: Umurunda değil adamın gandi mandi deniyordu ama koltuk sevdası başka bişeymiş.. Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
  • Ahmet eren Kacmaz: Fakir edebiyatı yapanlata bak. Futfakı yok ama özel jetlerle gez gex dolaş naşarısız başkan tatil senin ekremin hakkı. Yazık Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Burhan Polat: E nolmuş? Özek jetle gidemez mi? Tasvip etmediğim bir siyasetçi ama ulaşım aracı olarak ne kullandığı da kimseyi rahatsız etmesin. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Erzincan'a özel jetle gitti - Son Dakika


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