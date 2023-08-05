Kılıçdaroğlu, Erzincan'a özel jetle gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'a havayoluyla gitti. Havalimanında Kılıçdaroğlu'nu CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül karşıladı. O anları sosyal medyadan paylaşıp, "Erzincan'a can geldi notunu" düşen Sarıgül'ün videosundaki bir detay hemen dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun Erzincan'a özel jetle geldiği görüldü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temaslarda bulunmak üzere Erzincan'a gitti. Erzincan'a gidiş için havayolunu tercih eden Kılıçdaroğlu'nu CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül karşıladı.
Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun uçaktan indiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sarıgül, paylaşımına, "Erzincan'a can geldi" notunu düşerken, videodaki bir detay dikkat çekti.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Erzincan'a özel jetle geldiği görüldü. Kılıçdaroğlu, havalimanından ayrıldıktan sonra Erzincan'da temaslarına başladı.
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