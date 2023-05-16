Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: 12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: 12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık

16.05.2023 12:25

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Genç arkadaşlarımın mesajını aldım. Başım üstüne" diyerek gençlere seslendi. Kılıçdaroğlu, "Öyle bir noktada ki her şey, domuz bağcılar yüce Meclis'e gönderildi! Kadınları cansız eşya gibi sahiplendirmek isteyenlere bütün yolları açtılar. En büyük kazığı da gençlere attılar. Sizin hiçbir şeye yetecek paranız yok. Bir kahveyi bile düşünmek zorundasınız. Gençliğiniz bir daha gelmeyecek. 12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık" dedi.

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.50'lik oy oranına karşılık yüzde 44.89 oy alan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'taki ikinci tura yönelik önemli mesajlar verdi. Dün elini masaya vurarak "Buradayım, sonuna kadar mücadele edeceğim" diyen Kılıçdaroğlu, bugünkü açıklamalarında ise gençlere seslenerek özellikle AK Parti listelerinden meclise 4 vekil sokan HÜDA-PAR hakkında sert söylemlerde bulundu.

"SANDIKTAN DEĞİŞİM MESAJI ÇIKTI"

Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Gençler, İlk tur bitti. En büyük gerçek şu ki, sandıktan değişim mesajı çıkmıştır. Değişim isteyenler artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla. Ancak şurası da net, bu kadar ceberut bir iktidardan kurtulmak için çok daha fazla mücadele etmesi gereken taraf da biziz.

Kılıçdaroğlu'ndan 2. tur için gençlere çağrı: En büyük kazığı da size attılar

"DOMUZ BAĞCILAR YÜCE MECLİS'E GÖNDERİLDİ"

Genç arkadaşlarımın mesajını da aldım. Başım üstüne. Onların kaygılarını gidereceğim ama onların da beni duymasını istiyorum. Öyle bir noktada ki her şey, domuz bağcılar yüce Meclis'e gönderildi! Kadınları cansız birer eşya gibi sahiplendirmek isteyenlere bütün yolları açtılar.

Kılıçdaroğlu'ndan 2. tur için gençlere çağrı: En büyük kazığı da size attılar

"EN BÜYÜK KAZIĞI DA GENÇLERE ATTILAR"

En büyük kazığı da gençlere attılar. Sizin hiçbir şeye yetecek paranız yok. Bir kahveyi bile düşünmek zorundasınız. Yaşama sevinciniz çalındı. Oysa gençlik kaygısızlıktır. Bunu bir gün bile yaşatmadılar size. Bizler tartışırken, onlar size karşı birleşmiş durumda.

Kılıçdaroğlu'ndan 2. tur için gençlere çağrı: En büyük kazığı da size attılar

"12 GÜNÜMÜZ VAR, BU KARANLIK TÜNELDEN ÇIKTIK ÇIKTIK"

Şimdi bir bakalım, günün sonunda elimizde ne var? Dipsiz bir karanlık… Farkında mısınız? Gençliğiniz bir daha gelmeyecek. 12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık…"

Kılıçdaroğlu'ndan 2. tur için gençlere çağrı: En büyük kazığı da size attılar
YORUMLAR (16)
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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: 12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: 12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık - Son Dakika
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