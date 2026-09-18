Kılıçdaroğlu genel merkezde gazileri dinledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazilerle bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezde gaziler ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi" denildi.