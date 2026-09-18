Kılıçdaroğlu genel merkezde gazileri dinledi

Kılıçdaroğlu genel merkezde gazileri dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde gazilerle bir araya geldi. Görüşmede Kılıçdaroğlu, gazilerin sorunlarını dinledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazilerle bir araya geldi.
Partiden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezde gaziler ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi" denildi.
Kaynak: DHA
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