Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Platformu Koordinatörü'nün CHP liderine ağır sözler sarf ettiği görüntüler ifşa oldu

Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Platformu Koordinatörü Mehmet Emin Altunses hakkındaki video, sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda yorum aldı. Şimdilerde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için çalışan Altunses'in yıllar önce Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkanlığı'ndan istifaya davet ettiği ortaya çıktı.

KILIÇDAROĞLU'NA "KOLTUK SEVDALISI" DEMİŞ

Altunses'in 2018 yılında gerçekleştirilen CHP kurultayında Genel Başkan adayı Muharrem İnce'ye destek amacıyla video çektiği videoda, Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ettiği duyuluyor.

"ŞİMDİ YAPAMADI, BUNDAN SONRA DA YAPAMAZ"

Altunses söz konusu videoda, "Kemal Kılıçdaroğlu seçimi ve seçimden sonraki süreci yönetmemiştir. Bundan sonra da yöneteceğe benzemiyordur. Partimizin Muharrem İnce liderliğinde yeni bir iddiaya ihtiyacı vardır. Bu partide koltuk sevdalılarına yer yok" ifadelerini kullanıyor.