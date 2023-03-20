Kılıçdaroğlu görüşmesinin ardından HDP'li Buldan'dan ilk açıklama: Seçimden sonra yapılacakları konuştuk - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu görüşmesinin ardından HDP'li Buldan'dan ilk açıklama: Seçimden sonra yapılacakları konuştuk

20.03.2023 14:20

Altılı Masa'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan TBBM'de 1 saat kadar süren bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Buldan'ın sarf ettiği, "Sayın Başkan ile seçimden sonra yapılacakları da istişare ettik" cümlesi dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı TBMM'deki makamında ziyaret etti.

KILIÇDAROĞLU: VAROLAN SORUNLARIN TAMAMINI ÇÖZECEĞİZ

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir. Meclis'in varlığı zaten sorunları çözmesinden kaynaklanmaktadır. Varolan sorunların tamamını çözeceğiz. Hiçbir sorun çözümsüz değildir" diye konuştu.

HDP'Lİ BULDAN: TÜRKİYE'NİN EN TEMEL SORUNLARINI KONUŞTUK

Kılıçdaroğlu'nun ardından açıklamalarda bulunan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise "Bugün başkan ve heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'nin en temel sorunlarını konuştuk. Türkiye toplumunun, Türkiye halklarının bizden beklentisini konuştuk. Seçimden sonra yapılacakları konuştuk. Sayın başkana teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ancak Sayın Başkanı burada ağırlamamızın nedeni Kürt sorunun çözümünün Parlamento olması nedeniyleydi. Türkiye toplumunun bizden beklentilerini istişare ettik. Kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BULDAN'IN KULLANDIĞI CÜMLE DİKKAT ÇEKTİ

HDP'li Buldan'ın basın toplantısında sarf ettiği "Sayın Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede seçimden sonra yapılacakları konuştuk" cümlesi ise dikkat çekti.

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu görüşmesinin ardından HDP'li Buldan'dan ilk açıklama: Seçimden sonra yapılacakları konuştuk - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu görüşmesinin ardından HDP'li Buldan'dan ilk açıklama: Seçimden sonra yapılacakları konuştuk - Son Dakika
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