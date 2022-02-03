Üye Girişi
Kılıçdaroğlu, Hakkari'den partisine yeni katılanlara rozet taktı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Hakkari'den partisine yeni katılanlara rozet taktı

03.02.2022 21:21
Kılıçdaroğlu, Hakkari'den partisine yeni katılanlara rozet taktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'den partisine katılan Diri Aşireti Kanaat Önderi Faris Diri ve beraberindeki heyete rozetlerini taktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'den partisine katılan Diri Aşireti Kanaat Önderi Faris Diri ve beraberindeki heyete rozetlerini taktı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Doğu Masası çalışmaları kapsamında CHP'ye katılımlar sürüyor.

Son olarak Hakkari'den Diri Aşireti Kanaat Önderi Faris Diri ve beraberindeki heyet CHP'ye katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, partisine katılan Faris Diri ve beraberindeki heyeti genel merkezdeki makamında kabul ederek rozetlerini taktı.

Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile Parti Meclisi Üyesi ve Doğu Masası Koordinatörü Devrim Barış Çelik de eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, Hakkari'den partisine yeni katılanlara rozet taktı
Kılıçdaroğlu, Hakkari'den partisine yeni katılanlara rozet taktı
Kılıçdaroğlu, Hakkari'den partisine yeni katılanlara rozet taktı
Kılıçdaroğlu, Hakkari'den partisine yeni katılanlara rozet taktı

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Masası, Hakkari, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Hakkari'den partisine yeni katılanlara rozet taktı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:33 Hamile genç kız, iş görüşmesi için gittiği fabrikada feci şekilde hayatını kaybetti
21:29 HDP'li milletvekilinin PKK'lı oğluna 9 yıl 7 ay hapis cezası verildi
21:12 Fenerbahçe antrenmanındaki görüntüsü çok konuşulmuştu! Ozan Tufan'ın İngiltere'de kaç kilo verdiği öğrenildi
20:56 Fenerbahçe, ünlü golcünün tüm şartlarını kabul etti! Resmi imzanın atılması an meselesi
20:47 Sokaktaki bankta güpegündüz kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
20:46 Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! LPG oto gaza zam geldi
20:45 Seçim anketine Kılıçdaroğlu damga vurdu! İkinci turda aldığı yüzde 51.5'lik oy çok konuşulacak
20:17 Dünyaca ünlü şarkıcı ayak parmaklarının fotoğrafını satarak gelir elde ediyor! Kazandığı para şaşkınlık yarattı
20:05 Son Dakika: Türkiye ile Ermenistan normalleşme görüşmelerinin ikincisini Viyana'da yapılacak
20:03 Vedat Muriqi, İspanya'nın gündemine oturdu! Kimsenin yapamadığını ilk maçında başardı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 21:41:35. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Hakkari'den partisine yeni katılanlara rozet taktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement